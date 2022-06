Jól állnak a Fidesz szövetségesei Spanyolországban

A hétfőn közölt végeredmény szerint a jobboldali Néppárt (PP) a szavazatok 43 százalékát szerezte meg, 58 mandátumot, amivel abszolút többsége lesz a 109 fős andalúziai parlamentben. Már a négy évvel ezelőtti választás is történelmi volt, hiszen a Néppárt 36 évnyi szocialista uralomnak vetett véget a tartományban. Akkor ugyan csupán 21 százalékkal a második helyen végzett a PP, koalíciót tudott alkotni a jobbközép-liberális Polgárok nevű párttal, kívülről pedig a radikális jobboldali Vox támogatta az új kormányt.

Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ nemzetközi igazgatója szerint alapvetően három tényezőre vezethető vissza a szocialisták hanyatlása.

Rengeteg olyan korrupciós ügy merült fel, ami borzolta a lakosság kedélyeit. Másrészt elég rossz volt a kormányzati teljesítményük, ami abban nyilvánult meg, hogy Andalúzia elég sok mutatóban a többi spanyol tartomány mögött kullogott, ki lehet emelni például a munkanélküliséget

– mondta el lapunknak a Spanyolország-szakértő, aki Szánthó Miklós főigazgatóval a helyszínen követte figyelemmel a hét végi választásokat az Alapjogokért Központ spanyol partnereinek meghívására.

A jobboldal pedig azért is tudta növelni előnyét a szocialistákhoz képest, mert van egy újbaloldali, újmarxista párt, amelynek erős ideológiai programja van, ők azok, akik országos szinten kezdeményezték, hogy 14 évesen is lehessen már szülői engedély nélkül nemet változtatni. Az andalúziai egy nagyon konzervatív társadalom, a szocialista kormányt még kedvelték, de most már vannak olyan túlzások a baloldali ideológia terén, ami nekik is sok

– magyarázta Farkas Vajk.

A szocialisták az előző, 28 százalékos eredményükhöz képest is rontottak vasárnap, a szavazatok 24 százalékát szerezték meg, ami eddigi legrosszabb teljesítményük Andalúziában. Elemzők szerint mindez rossz előjel a madridi központi baloldali kormánykoalíciót vezető Pedro Sánchez számára a 2023. decemberi nemzeti parlamenti választások előtt. Egyes kommentárok szerint az ukrán–orosz háború nyomán kialakult energetikai és gazdasági válság, a magas, kilenc százalékot megközelítő infláció sem tett jót a kormány megítélésének.

A Néppárttal egyetemben – kisebb mértékben ugyan, de megerősödött – a tartományban az országszerte egyre népszerűbb Vox, a magyar kormánypárt, a Fidesz szoros szövetségese is.

A legutóbbi 11-hez képest most a voksok 13,5 százalékát kapták meg. – A Néppárt nagyon sokáig lefedte a jobboldali szavazótábort Spanyolországban, itt megtalálta a helyét a konzervatív, a kereszténydemokrata, az életvédő és vallásos szavazó, illetve a gazdasági szempontból liberális szavazó is. A Vox azért tudott létrejönni, mert a Néppárt a német CDU-hoz hasonlóan elindult középre, sőt már-már balra. A klasszikus kereszténydemokrata értékeket már nem képviselte senki, ez hajtotta fel a Voxot, amely beleáll az ideológiai vitába. Ennek is köszönhető, hogy ők a harmadik legerősebb párt Spanyolországban – utalt Farkas Vajk arra, hogy a bevándorlásellenes, szuverenista, az LMBTQ-ideológiát hevesen ellenző Vox a legfrissebb felmérések szerint 22 százalékos támogatottságnak örvend országos szinten. A szocialistáknak jelenleg 25, a PP-nek 24 százalékos a népszerűsége. A szakértő megjegyezte: mielőtt kilépett volna a Fidesz az Európai Néppártból, a PP volt az egyik olyan tagpárt, amely nem csatlakozott a magyarellenesek kórusához.

Borítókép: Juanma Moreno, a Néppárt (PP) listavezetője ünnepel támogatóival Sevillában 2022. június 19-én (Fotó: MTI/EPA/EFE/José Manuel Vidal)