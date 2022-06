Több palesztin meghalt fegyveres összecsapásokban

Az évek során azonban számos izraeli védelmi tisztviselő megkérdőjelezte ennek a gyakorlatnak a hatékonyságát, emberi jogi aktivisták pedig igazságtalan kollektív büntetésnek tekintik – emlékeztet a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál. Márciusban eddig 19 emberéletet követelő terrorhullám kezdődött Izraelben, és ezért meredeken nőtt a feszültség Izrael és a palesztinok között. Az izraeli hadsereg fokozta ciszjordániai tevékenységét, hogy megkísérelje megfékezni az egyre terjedő erőszakot. Március közepe óta legkevesebb 32 palesztin vesztette életét. Sokan közülük razziákon kitört összecsapásokban, de palesztin civilek is áldozatul estek a Ciszjordániában fellángolt tűzharcokban.

Borítókép: izraeli katonák palesztin tüntetőket tartóztatnak fel a ciszjordániai Náblusz melletti Azun településen 2022. május 31-én (Fotó: MTI/EPA/Alaa Badarneh)