Több tucat szexvideót töltött fel magáról Joe Biden fia az internetre

A laptopon található információk alapján Hunter Bidennek saját felhasználói fiókja volt a fent is említett pornómegosztó oldalon, ahova bárki feltölthet videókat, akár a saját videóit is. Hunter ez utóbbi lehetőséggel élt, a Times szerint többtucatnyi videó tanúsítja, hogy rendszeresen lefilmezte, ahogy prostituáltakkal közösül, és a felvételeket meg is osztotta a pornóoldalon. A Times szerint legalább arra figyelt, hogy ő maga ne lehessen felismerhető, de óvatlansága, a laptop elvesztése miatt most így is fény derült rá, hogy ő készítette a felvételeket.

A Daily Mail információi szerint Hunter Biden keresési előzményei arra utalnak, hogy a korábban drog- és alkoholfüggőséggel is küzdő Hunter Biden pornófüggő is lehetett: böngészési előzményei alapján egy hatnapos időszakban felkeresett 281 weboldal közül 98 pornóoldal volt.