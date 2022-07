A média elengedte Biden kezét

A The New York Times és a The Washington Post múlt szombaton szintén kemény támadásokat intézett Biden ellen. A Post szerint „számos demokratát megdöbbentett Biden lassúsága, ahogyan a bírósági döntésre reagált”. Erre érdemben múlt hét pénteken válaszolt, amikor az elnök aláírta azt a rendeletet, amely országszerte biztosítja a nők hozzáférését a gyógyszeres abortuszhoz és a fogamzásgátláshoz.

Ennek értelmében gyógyszeresen az első tíz hétben van lehetőség a terhesség megszakítására, ám az abortuszt korlátozó államokban elvben a gyógyszeres magzatelhajtást is tiltják. A rendelet alapján az egészségügyi minisztériumnak hozzáférhetővé kell tennie a nők számára a sürgősségi orvosi ellátást, a családtervezési szolgáltatásokhoz és a fogamzásgátláshoz való hozzáférést is. Emellett az igazságügyi minisztérium és a Fehér Ház jogtanácsosai inyenes jogsegélyhálózatot is kiépítenek az abortuszt kérőknek, valamint az abortuszszolgáltatóknak.

A The Washintgton Post szerint az intézkedés korántsem elégséges és túl későn is jött. Az abortuszpárti képviselők szerint

csupán ennyi telt Bidentől azon a két héten, amikor csapata elvileg azon fáradozott, hogy markáns cselekvési tervvel rukkoljon elő az abortuszjogokkal kapcsolatban azok után, hogy a bíróság döntését már két hónappal korábban előre jelezték a véleménytervezet kiszivárogtatásával.

A The New York Times még keményebben fogalmazott: szombaton közzétett cikkükben egyenesen azt sugallják, hogy Biden már túl öreg a kormányzáshoz, csapatával pedig azért halasztotta el négynapos, még a múlt hónap végére tervezett közel-keleti útját, hogy több ideje legyen pihenni a júniusi EU–NATO-csúcstalálkozók után.