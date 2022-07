Donald Trump visszaszerezné a Fehér Házat

Donald Trump előző amerikai elnök szombaton újabb utalást tett arra, hogy a Republikánus Párt jelöltjeként újra megméretné magát a 2024-es elnökválasztáson.

2024-ben visszaszerezzük a mi csodálatos Fehér Házunkat

– szólt az őt körülvevő tömeghez a korábbi elnök egy alaszkai kampányrendezvényen. Donald Trump nem először céloz arra, hogy harmadszor is elindul az elnöki székért. A nemzetközi médiában felröppent az a hír is, hogy még ebben a hónapban bejelentheti hivatalosan is az indulását.

Ez szokatlan lenne az Egyesült Államokban, hiszen a politikusok általában megvárják a novemberi félidős választásokat azelőtt, hogy tájékoztatnák az állampolgárokat arról, indulnak az elnökválasztáson.

Meglehet, hogy Donald Trump már nem tartja szükségesnek a további várakozást, hiszen az előrejelzések szerint a Demokrata Párt súlyos vereséget szenvedhet a félidős választásokon Joe Biden elnök egyre süllyedő népszerűsége közepette.

A Reuters hírügynökség és az Ipsos közvélemény-kutató cég közös felméréséből kiderült, az elnök elfogadottsága az eddigi legalacsonyabb szinten áll, összesen 36 százalék. Még a demokrata szavazók közül is csak 69 százalék nyilatkozott úgy, hogy elégedett Biden teljesítményével, míg ez a szám tavaly augusztusban még 85 százalék volt.

Nem elég, hogy az Egyesült Államokban az infláció 40 éves csúcsot döntött az orosz–ukrán háború miatt akadozó ellátási láncok miatt, az országot még mindig sújtja a koronavírus-járvány. Ráadásul az Egyesült Államok eddigi legidősebb elnöke, aki novemberben tölti be a 80. életévét, gyakran bakizik beszédei közben. Szombaton egy televíziós műsorban például felolvasta a súgógép neki szánt utasítását, és hangosan kimondta: „Az idézet vége, ismételje meg a sort.”

A felmérések szerint Donald Trumpnak jó esélyei lennének arra, hogy ő kerüljön ki a republikánusok közül elnökjelöltként, amennyiben valóban bejelenti indulási szándékát.

Az Emerson College magánegyetem közvélemény-kutatása alapján a republikánus előválasztáson a támogatók 56 százaléka szavazna az előző elnökre, akit Ron DeSantis floridai kormányzó követ, mindössze húsz százalékkal.

Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök egy kongresszusi előválasztási kampánygyűlésen a Mississippi állambeli Southavenben 2022. június 18-án (Fotó: MTI/AP/The Commercial Appeal/Joe Rondone)