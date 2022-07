A turistákkal együtt a problémák is gyarapodnak Barcelonában

Új hatósági intézkedésekkel igyekeznek kezelni a tömeges turizmus okozta problémákat Spanyolország egyik leglátogatottabb városában, Barcelonában. A katalán főváros intézkedései elsősorban a vezetett turistacsoportokat érintik, mivel a koronavírus-járvány enyhülésével a látogatók ismét „megrohamozták” a várost, ami zavarja a lakosok nyugalmát.

Az új előírások közé tartozik, hogy a barcelonai idegenvezetőknek ezentúl fej- vagy fülhallgatókat kell alkalmazniuk, de akár normál hangerőn is beszélhetnek, miközben a turistákat kalauzolják a városban, a hangosbeszélőket azonban kerülniük kell.

A zajkorlátozáson kívül a csoportok létszámát is szabályozzák, összesen harminc turista vehet részt egy idegenvezetésen, az óvárosi részeken, ahol szűkebbek az utcák pedig csak tizenöt.

Ezenkívül az utazásszervezőknek olyan sétaútvonalakat kell kijelölniük, amelyek „a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák”. Ennek értelmében egyirányú rendszert kell követniük a túráknak, amelyek során összesen huszonnégy utcát, illetve teret járhatnak be a csoportok. Az idegenvezetőknek pedig figyelniük kell arra is, hogy ne szűk utcákban álljanak meg, miközben magyaráznak a turistáknak, hanem olyan közterületeket válasszanak erre a célra, ahol sok a hely, és nem akadályozzák a többi járókelőt.

A városban az „elturistásodás” komoly gondot okoz, míg a lakosok száma egyre csökken, jelenleg körülbelül 1,6 milliót tesz ki, a látogatók száma a járvány előtti években elérte a húszmilliót.

Barcelonában ugyanakkor nemcsak a turisták, hanem az ellenük elkövetett bűncselekmények száma is megközelíti a pandémia előtti szintet az idei szezonban.

Ezen a nyáron így 12 százalékkal több rendőrt vetnek be a legforgalmasabb helyeken, és keményebben lépnek fel a tolvajokkal szemben. Barcelonát a zsebtolvajok fővárosának is nevezik, ahol 2018-ban óránként tizenkét lopás történt átlagosan a spanyol belügyminisztérium adatai szerint. A helyi média beszámolóiból pedig kiderült, idén egyetlen hétvége alatt, május 20–21. között több mint nyolcvan embert tartóztattak le a városban, leginkább lopás miatt.

Nem akarjuk úgy tölteni ezt a nyarat, mintha ez lenne a sorsunk, mintha a tíz csapás egyikének kellene alávetnünk magunkat

– utalt a bűnözések ismételt növekedésére Albert Batlle polgármester-helyettes.

Fotó: AFP/Anadolu Agency

Miközben pedig Barcelona elsősorban a bűnözők ellen lép fel, Spanyolország más részein maguk a turisták találhatják szembe magukat szigorító intézkedésekkel, amelyekkel a spanyol hatóságok az ittas és rendbontó turisták számát szeretnék csökkenteni. Az ország legnagyobb szigete, Mallorca egyes részein az üzlettulajdonosok összehangolt öltözködési szabályokat vezettek be egyes bárokban és éttermekben, a látogatók belépéskor nem lehetnek például fürdőruhában. Az országban emellett bizonyos üdülőhelyeken bevezették a „napi hat ital” szabályt az all inclusive – vagyis az egyébként korlátlan italfogyasztást kínáló – szállodai csomag esetében is, azaz a nyaralóknak külön kell fizetniük, ha ezenfelül is szeretnének alkoholt fogyasztani – számolt be róla a Euronews hírportál.

Borítókép: Turisták követnek egy idegenvezetőt Barcelona óvárosában, 2022. május 11-én (Fotó: AFP/Lluis Gene)