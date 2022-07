Évtizedek óta nem volt olyan szárazság júliusban, mint idén

A korlátozások betartása érdekében a Francia Biodiverzitási Hivatal (OFB) rendszeres ellenőrzéseket végez az érintett településeken. Az aszályról szóló rendeletek kezdete, vagyis nyár eleje óta 1400 ellenőrzést hajtottak végre a hivatal munkatársai, a jelentések alapján az esetek 80-90 százalékában nem találtak szabálysértést, mondta Loïc Obled, az OFB főigazgatója.A csapadékhiány miatt gond van több folyóval is. A Loire vízhozama a hónap eleje óta kevesebb mint a harmadára esett vissza. A legutóbbi, július 20-án közölt adatok szerint másodpercenkénti 475 köbméterről 129 köbméterre csökkent a vízhozam, ezért a folyó vizét csak a legszükségesebb esetben lehet használni, mezőgazdasági öntözésre nem. Loire-Atlantique megye prefektusa arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel, ne töltsék fel a medencéiket, ne mossák le a ház falát vagy a teraszt, és minél kevesebb vizet használjanak zuhanyzásnál vagy mosogatásnál.

Sur le département de la #LoireAtlantique, des restrictions concernant l'usage de l'#eau potable ont été prises en anticipation de l’atteinte du seuil d’alerte de la Loire dans quelques jours. pic.twitter.com/UWAwdDALug — Préfet des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique (@Prefet44) July 21, 2022

Lotaringiában is nagyon alacsony a Moselle vízállása, ami miatt a Cattenom Atomerőmű a létesítményei hűtéséhez kénytelen egy közeli víztározóból nyerni a vizet a folyó helyett. A prefektúrák jelentése alapján az ország keleti részén lévő Franche-Comté régió több településén nincs ivóvíz, a lakosokat tartálykocsikkal látják el.Az alacsony vízszint miatt több folyón fennakadások vannak a hajóközlekedésben is. Kelet-Közép-Franciaországban a Canal de Bourgogne csatorna egy részén teljesen leállt a közlekedés, a Rajnán pedig sok uszály csak egyharmadnyi rakománnyal jár, hogy a hajó ne érje el a folyó alját.A szárazság és a hőség a mezőgazdaságot is rendkívül negatívan érinti. A vetőmagokkal foglalkozó Maïsadour csoport kereskedelmi igazgatója, Laurent Badin elmondása alapján a nem öntözött földeken a kukoricatermelők akár a termés 30–40 százalékát is elveszthetik.