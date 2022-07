Átalakulóban van az orosz-ukrán háború

Lendületesen zajlik az ukrán hadsereg Herszon városáért indított támadása, közölte a brit katonai hírszerzés. Az ellentámadás során az ukránok új, nagy hatótávolságú tüzérségi fegyverek bevetésével szorult helyzetbe hozták a városban, valamint a Dnyeper partján állomásozó orosz csapatokat azzal, hogy Herszont gyakorlatilag elvágták a többi megszállt területtől.

Herszon városának felszabadítása mind szimbolikusan, mind pedig a háború alakulását tekintve kulcsfontosságú lehet.

Ukrajnának van esélye a sikerre, és ezt hatékonyan közvetíti is a közvéleménynek. A háború átalakulóban van, értékelt a War on the Rocks háborúkutató szakportál tegnapi beszélgetésében Michael Kofman amerikai katonai elemző. A szakértő kiemelte, az ukrán fél fő félelme az, hogy Oroszország legkésőbb szeptemberben a stabilan irányítás alatt tartott területeket bekebelezheti. Ez esetben viszont az eddig Ukrajnát a hadviselésben támogató körökben a tűzszünet elérése válna fő céllá, ami borítékolná a területvesztést. Ezt is szeretnék minimalizálni az ellentámadásokkal.