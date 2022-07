Legalább húsz áldozata van az odesszai rakétatámadásoknak

Orosz rakéta csapódott be egy kilencemeletes lakóépületbe a fekete-tengeri kikötőváros, Odessza közelében található Bilhorod-Dnyisztrovszkijben tegnap hajnalban, a támadásban legkevesebb tizenhatan életüket vesztették és harmincan megsebesültek − adták hírül az ukrán mentőszolgálatok. A közlemény szerint az áldozatok között három gyermek is van. Egy másik rakéta egy üdülőépületet talált el, itt négyen vesztették életüket és legkevesebb egy civil megsérült. A támadásokban összesen 38-an sebesültek meg, köztük hat gyerek, mindannyiukat kórházba szállították.

Az orosz offenzíva elsődleges célja továbbra is a Donbasz régió egészének elfoglalása, efelé pedig lassan, de biztosan haladnak.

A legnagyobb harcok még mindig Liszicsanszk városában zajlanak, az Institute for the Study of War (ISW) amerikai elemző intézet jelentése szerint a város olajfinomító üzemének északnyugati és délkeleti részeit sikeresen elfoglalták a benyomuló orosz egységek. Ramzan Kadirov csecsen vezető közlése szerint az általa irányított alakulatok is Liszicsanszk felé vették az irányt, ők várhatóan északnyugati irányból támadhatják majd az ostrom alatt álló várost. Itt továbbra is nehéz a tüzérségi harc, amely nem hoz gyors eredményeket egyik oldalon sem, a veszteségek azonban annál nagyobbak. Szakértők szerint Liszicsanszknál valószínűleg hamarabb visszavonulót kell fújniuk az ukrán védőknek, mint azt korábban tervezték, ugyanis elvesztették stratégiai fölényüket.

Az ukrán erőknek egyre sürgetőbb lenne visszavonulniuk nyugatabbra, ahol aztán, meglátásom szerint Szlovjanszkban vagy Kramatorszkban kialakíthatják újabb védelmi állásaikat

− mutatott rá Michael Clarke biztonsági szakértő a Sky News brit hírcsatornának nyilatkozva.

A déli fronton, a herszoni területen ezzel ellentétben ukrán ellenoffenzívák jellemzők. Az ukrán hadsereg közlése szerint tegnap helikoptereik csapásokat mértek Bilozerka település közelében, amelyek következtében harmincöt orosz katona vesztette életet, két harckocsi és több páncélozott jármű pedig megsemmisült. Az orosz egységek ebben a térségben a védekezésre koncentrálnak, valamint a rakéta-, tüzérségi és légicsapásokkal próbálják meg feltartóztatni és kizökkenteni az előrehaladó ukrán csapatokat. Az elmúlt napokban a rakétacsapások több civil infrastruktúrát is eltaláltak − annak ellenére, hogy nagy pontosságú rendszerekről van szó −, a tegnap hajnali tizennégy ártatlan életet követelő incidenst megelőzően az odesszai Szergejevka településének két lakóépületét találták el az orosz rakéták.

