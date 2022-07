„Megijedt Pozsony a kisebbségi törvénytervezettől”

– Jellemző-e a magyar nyelv használata a minisztériumokra, illetve a kormány kirendeltségeire, megyei, járási szerveire, intézményeire is? A felsorolt szervek is betartják a magyar nyelv használatát ott, ahol erre joga van a kisebbségnek? Vagy rájuk ez nem vonatkozik?

– A hivatalos érintkezésben a kisebbségi nyelvhasználat a 15 százalékos településekre vonatkozik. Minden ilyen településen működő közigazgatási szerv, vagy az általa létrehozott jogi személy köteles biztosítani a kisebbségi nyelv használatát szóban és írásban. Tehát ilyen értelemben az egyes államigazgatási, megyei vagy települési önkormányzat hivatalára és szervére is érvényes a törvényes kötelesség. A helyzet ezen a téren is javuló tendenciát mutat minden szinten, bár több bosszantó tényezővel is találkozik az ember. Igyekszünk azonban minden szakmai és metodikai segítséget megadni, sőt az év második felében több ellenőrzést is terveztünk ezekben a hivatalokban.

