Munkaebéden fogadta Milo Djukanovics montenegrói államfőt Orbán Viktor miniszterelnök a karmelita kolostorban szombaton – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A megbeszélésen, melyen Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is részt vett, a két ország gazdasági együttműködéséről tárgyaltak, de értékelték az aktuális nemzetközi eseményeket, az ukrajnai háborút, a nyomában járó gazdasági válságot és háborús inflációt, valamint a migrációs válsághelyzetet is

– mondta Havasi Bertalan.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Múlt hónapban egyébként Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is Podgoricában járt. Ott arról is beszélt, hogy brüsszeli szégyen, hogy az EU-bővítés tapodtat sem haladt előre az elmúlt időszakban. A miniszter akkor arról számolt be, hogy Magyarország mindent megtett azért, hogy Montenegró közelebb kerülhessen az Európai Unióhoz, jelentős magyar vállalati beruházások történtek az országban, az Eximbank pedig 35 millió eurós hitelkeretet nyitott ennek további előmozdítására.

Borítókép: Orbán Viktor Montenegró elnökével tárgyalt (Fotó: Miniszterelnöki sajtóiroda)