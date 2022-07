WHO: Messze van még a koronavírus-járvány vége

Messze van még a koronavírus-járvány vége az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint, aki keddi sajtótájékoztatóján úgy vélte, a világ feladata továbbra is a járvány visszaszorítása. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz Genfben, a WHO Covid-–19 vészhelyzeti bizottságának járványügyi értékelése kapcsán leszögezte: a Covid–19 továbbra is globális egészségügyi vészhelyzetnek minősül. Hozzátette, hogy

mivel növekszik a vírus miatt kórházban ápoltak száma, így a kormányoknak ismét alkalmazniuk kell a már jól bevált járványügyi rendelkezéseket és módszereket, például a maszkviselést, a szellőztetést és a kezelési eljárásokat.

Múlt hét pénteki ülésén a bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy a világ több térségében nőtt az újonnan regisztrált fertőzöttek száma, kiemelve, hogy e térségekben egyelőre nincsenek érvényben szigorúbb közegészségügyi rendelkezések. A bizottság emellett hozzátette, hogy mivel csökkent a koronavírus-mintákon végzett génszekvenálások, illetve a tesztek száma, nehezebb felmérni az új vírusvariánsok hatásait, jóllehet az új mutációk akár veszélyesebbek is lehetnek a jelenlegieknél. Még úgy is, hogy kevésbé követik figyelemmel a vírus terjedését,

az utóbbi két hétben harminc százalékkal nőtt világszerte az újonnan regisztrált esetek száma, elsősorban az omikron variáns BA.4 és BA.5 alvariánsai miatt – áll a bizottság jelentésében.

Ugyancsak kedden a WHO európai irodája a második emlékeztető oltás felvételét ajánlotta az időseknek és a veszélyeztetett csoportba tartozóknak. Hans Kluge, szervezet európai regionális igazgatója az ajánlást azzal indokolta, hogy a kontinensen nő az újonnan regisztrált koronavírusos megbetegedések száma.

