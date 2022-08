Gázadót vezetnek be Németországban

Saját bőrükön érzik a vásárlók az energiaválság miatt bevezetett takarékossági szabályokat Barcelonában. A spanyol kormány úgy döntött: a klímákat tilos 27 foknál hidegebbre állítani, télen pedig nem lehet 19 foknál melegebb az intézményekben.

Az Egyesült Királyságban is nehéz idők jönnek. Sokan úgy készülnek, hogy a rezsiszámlák négyszer akkorák lesznek, mint tavaly. Ráadásul a kormány vészhelyzeti terve azzal számol: a téli időszakban a többórás áramkimaradások is rendszeressé válhatnak.

Németországban sok helyen már most sincs éjszakai díszkivilágítás, és uszodákat is bezártak. A lakosság pedig októbertől akár ezer euróval is többet fizethet a rezsiért, mert a szolgáltatók rájuk terhelhetik költségeiket. A gázhiány miatt lassan ott tartanak, hogy az ipar és a lakosság igényét is korlátozni kell.

Amíg Európa számos országa a hiánnyal küzd, és nem biztos, hogy lesz elég gázuk a télre, addig Magyarország ellátása biztosítva van

– mondta Hortay Olivér az M1-en. A Századvég energetikai üzletágvezetője elmondta: Magyarországnak 10+5 éves szerződése van Oroszországgal évi 4,5 milliárd köbméter gáz szállítására, amit nemrég tovább bővítettek.

– Az intézkedési tervbe bekerült néhány héttel ezelőtt, hogy 700 millió köbméter plusz gáz beszerzésére kérik fel a külügyminisztert, Szijjártó Pétert, és hát a külügyminiszterünk meg is kezdte az ezzel kapcsolatos munkát. Úgy látszik, már ezzel sikerült eredményt elérni, a mostani augusztusi szállítási tervben már egy megnövekedett mennyiséget kapunk az oroszoktól. Úgy becsülöm, hogy ez mintegy 40 millió köbméter lesz

– fogalmazott a szakértő.