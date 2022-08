Cső helyett vagonban jöhet az olaj

Bár a Barátság kőolajvezetéken néhány napos szünet után megindult a szállítás Magyarországra, a hazai vegyipari szereplők megkezdték beszerzéseik diverzifikálását. Iparági forrásból származó értesülésünk szerint a vasúti fuvarozókhoz megrendelések érkeznek nagy mennyiségű kőolaj termék szállítására adriai és fekete-tengeri kikötőkből. Úgy tudjuk, hogy hasonló folyamatok zajlanak a szomszédos országokban is, ezért megindult a versenyfutás a korlátos vasúti szállítási kapacitások lekötése érdekében.

Ebből a szempontból nem jó hír, hogy az egyik fontos térségi kikötő, Rijeka (Fiume) megközelítése nehezebb lesz az elkövetkező hónapokban. A zágrábi főpályaudvar és Fiume közötti vonal egy részét felújítják, a meglévő vágányokat újjáépítik, valamint Leskovac és Karlovac között egy második vágányt építenek 44 kilométeren – olvasható az ec.europa.eu honlapon.

Nemzetközi tranzitáru kezelése a BILK vasúti logisztikai központban (Fotó: Éberling András)

A lehetséges kikötők így Trieszt és Koper, és szóba kerülhet még a fekete-tengeri Constanca is. A Constanca–Budapest útvonal a közelmúltban mint a selyemút középső korridorjának része került szóba, és érkezett is rajta egy konténervonat Kínából. A középső korridor a hagyományos Oroszország–Fehéroroszország–Lengyelország útvonal alternatívájaként szerepel az orosz–ukrán háború kezdete óta.

Az energiaellátás fenntartása érdekében számos európai országban vasúton szállítják az energiahordozókat ezekben a hónapokban, ám a pályahálózatok áteresztőképességének a korlátai miatt több helyen állami beavatkozásra van szükség a kapacitások elosztásánál. Németországban például

az ásványolaj, a gáz, a szén és a transzformátorok szállítása ideiglenes prioritást élvez. Erről a minap megjelent kormányrendeletben lehet olvasni

– számolt be róla a Süddeutsche Zeitung. A dokumentum utalt a folyók alacsony vízállására, a belvízi hajózás korlátaira, valamint a vasúti hálózaton végzett, jelentősen megnövekedett felújításokra. Volker Wissing (FDP) közlekedési miniszter elismerte, hogy az energiaszállítás prioritása kihívások elé állítja a vasutat. A fontos útvonalak már most is erősen túlterheltek – mondta. Ezért az olaj- és szénszállítmányokat körültekintően kell előtérbe helyezni annak érdekében, hogy biztosítsák a polgárok energiaellátását. Ez nem könnyű döntés, mert akár azt is jelenti, hogy a személyszállításnak várnia kell.

A dokumentum szerint a Deutsche Bahn pályaműködtető cége már kiigazította a hálózat használati feltételeit annak érdekében, hogy a vonatok üzemeltetési kezelésében az energia szállítását előnyben részesítse. A rendelet ezután szabályozhatja a menetvonal-kiosztásnál való kedvezményes elbánást is. A hatóságok arra is rámutattak, hogy kapacitáshiány miatt

szükség lehet olyan tehervagonok használatára is, amelyek már nem felelnek meg az érvényes zajvédelmi előírásoknak.

Hasonló, rendkívüli pályakapacitási döntéseket Magyarországon is meg kellett hozni, amióta az ukrán gabona egy része hazánk vasúti hálózatát igénybe véve jut el a nemzetközi piacokra.