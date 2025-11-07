Orbán ViktorWashingtonDonald Trump

Orbán Viktor és Donald Trump szövetsége megingathatatlan

Habár a baloldal nehezen tudja csak megemészteni, azonban a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök jó viszonya kiállta az idők próbáját is. Orbán Viktor és Donald Trump hosszú ideje beszél egymásról az elismerés hangján a nyilvánosság előtt is.

Brém-Nagy Márton
2025. 11. 07. 12:19
Fotó: ZOLTAN FISCHER Forrás: HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFIC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök kapcsolata – bármennyire is szeretné a baloldal az ellenkezőjét – megingathatatlan. Orbán Viktor és Donald Trump több alkalommal is kiállt egymás mellett, emellett nyilvánosan is többször dicsérték egymást, ez pedig a magyar–amerikai kapcsolatokat is új aranykorszakba emelte. Érdemes áttekinteni ezeket a mozzanatokat az esedékes washingtoni találkozó előtt.  

Orbán és Trump régóta támogatja egymást a nyilvánosság előtt is
Orbán és Trump régóta támogatja egymást a nyilvánosság előtt is 
Fotó: Miniszterlenöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök már korán meglátta, hogy Donald Trump erős szövetséges lehet az olyan kulcskérdések tekintetében, mint az illegális bevándorlás, a baloldali globalista hálózatok felszámolása, valamint a béke megteremtése. A magyar miniszterelnök emlékezetes módon már 2016-ban, a választások előtt kiállt az akkor még csak elnökjelölt Trump mellett. Orbán pedig az elsők között gratulált is a választáson győztes amerikai elnöknek. 

Meg kell mondanom őszintén, hogy rég mulattam ilyen jól, mint az amerikai elnökválasztás eredményét követve. Elegünk van a kioktatásból, elegünk van abból, hogy nem lehet elmondani a véleményünket, mert attól kell tartanunk, hogy erkölcsileg vagy politikailag megbélyegeznek bennünket. Ez lehetetlen. Ettől a szellemi elnyomástól meg kell szabadulni, és ennek fontos napja volt az amerikai elnökválasztás

– nyilatkozta a miniszterelnök 2016-ban. 

Azóta pedig csak még jobb lett a viszony a két vezető között. Az elmúlt évek során több alkalommal találkoztak, megerősítve a stratégiai szövetséget – 2019-ben a Fehér Házban, 2022-ben Bedminsterben, 2024-ben pedig Floridában. 

Egyébként maga Donald Trump sem volt fukar a dicsérő szavakkal, hiszen a legutóbbi elnökválasztási kampány során több alkalommal is erős vezetőnek és nagyszerű embernek nevezete a magyar miniszterelnököt. A választási győzelem után Floridában pedig úgy fogalmazott: „Nincs senki, aki jobb vagy okosabb vezető lenne Orbán Viktornál. Ő fantasztikus”.

Orbán és Trump viszonya a nemzetközi színtéren is látványos

A magyar miniszterelnök és Trump erős szövetségére az legjobb példa a Sarm es-Sejk-i békecsúcs volt, ahol az amerikai elnök a színpadon méltatta Orbán Viktort. Trump beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit újfent nagyszerű embernek nevezett. 

„Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít” – fogalmazott Trump. Az Egyesült Államok elnöke a magyar miniszterelnököt támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelen lévő vezetőket. 

A két vezető jó viszonyának azonban vannak egyéb aspektusai is, hiszen nem sokkal az egyiptomi csúcs után az amerikai elnök bejelentette, hogy Budapest lesz a helyszíne a következő, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartandó találkozónak. 

Amikor ennek részleteiről kérdezték, akkor az amerikai elnök újfent megdicsérte a magyar miniszterelnököt. 

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozója előtt Donald Trump újságírói kérdésre válaszolva azt hangsúlyozta a Fehér Házban, hogy azért lesz Budapesten a találkozó, mert Orbán Viktort kedveli és Magyarország egy biztonságos ország.

Jól láthatóan tehát, a két politikus jó viszonya hosszú idő óta tart, ez pedig garancia a magyar–amerikai kapcsolatok jövőbeni fejlődésére is. Mint ismeretes, Orbán Viktor és a magyar delegáció csütörtökön megérkezett Washingtonba, ahol hatodik alkalommal találkozik majd Donald Trump és Orbán Viktor. A tárgyaláson Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a béke mellett az energiabiztonság is fontos szerepet kap majd. 

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

 

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Balázs

Orbán kőkeményen kiosztotta Pottyondy Edinát, az influenszer köpni-nyelni nem tudott

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.