Orbán Viktor és Donald Trump szövetsége megingathatatlan

Az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök kapcsolata – bármennyire is szeretné a baloldal az ellenkezőjét – megingathatatlan. Orbán Viktor és Donald Trump több alkalommal is kiállt egymás mellett, emellett nyilvánosan is többször dicsérték egymást, ez pedig a magyar–amerikai kapcsolatokat is új aranykorszakba emelte. Érdemes áttekinteni ezeket a mozzanatokat az esedékes washingtoni találkozó előtt.

Orbán és Trump régóta támogatja egymást a nyilvánosság előtt is

Fotó: Miniszterlenöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök már korán meglátta, hogy Donald Trump erős szövetséges lehet az olyan kulcskérdések tekintetében, mint az illegális bevándorlás, a baloldali globalista hálózatok felszámolása, valamint a béke megteremtése. A magyar miniszterelnök emlékezetes módon már 2016-ban, a választások előtt kiállt az akkor még csak elnökjelölt Trump mellett. Orbán pedig az elsők között gratulált is a választáson győztes amerikai elnöknek.

Meg kell mondanom őszintén, hogy rég mulattam ilyen jól, mint az amerikai elnökválasztás eredményét követve. Elegünk van a kioktatásból, elegünk van abból, hogy nem lehet elmondani a véleményünket, mert attól kell tartanunk, hogy erkölcsileg vagy politikailag megbélyegeznek bennünket. Ez lehetetlen. Ettől a szellemi elnyomástól meg kell szabadulni, és ennek fontos napja volt az amerikai elnökválasztás

– nyilatkozta a miniszterelnök 2016-ban.

Azóta pedig csak még jobb lett a viszony a két vezető között. Az elmúlt évek során több alkalommal találkoztak, megerősítve a stratégiai szövetséget – 2019-ben a Fehér Házban, 2022-ben Bedminsterben, 2024-ben pedig Floridában.

Egyébként maga Donald Trump sem volt fukar a dicsérő szavakkal, hiszen a legutóbbi elnökválasztási kampány során több alkalommal is erős vezetőnek és nagyszerű embernek nevezete a magyar miniszterelnököt. A választási győzelem után Floridában pedig úgy fogalmazott: „Nincs senki, aki jobb vagy okosabb vezető lenne Orbán Viktornál. Ő fantasztikus”.

Orbán és Trump viszonya a nemzetközi színtéren is látványos

A magyar miniszterelnök és Trump erős szövetségére az legjobb példa a Sarm es-Sejk-i békecsúcs volt, ahol az amerikai elnök a színpadon méltatta Orbán Viktort. Trump beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit újfent nagyszerű embernek nevezett.

„Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít” – fogalmazott Trump. Az Egyesült Államok elnöke a magyar miniszterelnököt támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelen lévő vezetőket.

A két vezető jó viszonyának azonban vannak egyéb aspektusai is, hiszen nem sokkal az egyiptomi csúcs után az amerikai elnök bejelentette, hogy Budapest lesz a helyszíne a következő, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartandó találkozónak.

Amikor ennek részleteiről kérdezték, akkor az amerikai elnök újfent megdicsérte a magyar miniszterelnököt.

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozója előtt Donald Trump újságírói kérdésre válaszolva azt hangsúlyozta a Fehér Házban, hogy azért lesz Budapesten a találkozó, mert Orbán Viktort kedveli és Magyarország egy biztonságos ország.