Stratégiai partnerség és közös célok: a magyar–amerikai kapcsolatok fejlődése

Az Egyesült Államok és Magyarország viszonya a rendszerváltás óta számos hullámvölgyön és közeledési kísérleten ment keresztül. Míg az Obama-kormány idején több kérdésben is feszültség jellemezte a kétoldalú kapcsolatokat, Donald Trump első elnöksége alatt látványos enyhülés következett. A közös politikai narratívák – a nemzeti identitás védelme, a migráció kritikája és a globalizmus elutasítása – új alapokra helyezték a párbeszédet Washington és Budapest között. Ezzel szemben Joe Biden elnöksége alatt a viszony újra feszülté vált. Donald Trump ismételt hivatalba lépésével új korszak kezdődött az Egyesült Államok külpolitikájában, ezzel együtt a magyar–amerikai kapcsolatokban is.

Sebők Barbara
2025. 11. 07. 13:28
Trump elnöksége alatt új dinamikát kaptak az amerikai–magyar kapcsolatok Forrás: ChatGPT
Amikor Donald Trump 2016-ban megnyerte az amerikai elnökválasztást, sokan úgy gondolták: Washington és Budapest között új szelek fújnak majd. Orbán Viktor az elsők között gratulált neki, és azonnal jelezte, hogy a világ megváltozott. Valóban: Trump elnöksége alatt új dinamikát kaptak a magyar–amerikai kapcsolatok: a kormányok a szuverenitás, a nemzeti érdek és a konzervatív értékek hangsúlyozásában találtak közös hangot. A személyes bizalom, amely Orbán Viktor és Donald Trump között kialakult, nem csupán gesztusokban és találkozókban mérhető, hanem a gyakorlatban is: a gazdasági együttműködés új lendületet kapott, a vízummentesség visszaállításával a magyar polgárok mozgásszabadsága bővült, az oktatás és innováció területén pedig új lehetőségek nyíltak meg.

Trump elnöksége alatt új dinamikát kaptak a magyar–amerikai kapcsolatok
Trump elnöksége alatt új dinamikát kaptak a magyar–amerikai kapcsolatok. Fotó: AFP

Másodszorra január 20-án iktatták be elnöki hivatalába az Egyesült államok 47. elnökeként Donald Trumpot. Hivatali elődje, a demokrata Joe Biden adminisztrációja és David Pressman nagyköveti ténykedése hatalmas károkat okozott hazánknak és a magyar–amerikai kétoldalú kapcsolatoknak. 

A kettős adóztatás megszüntetését célzó egyezmény felmondása egyértelműen negatív hatással volt a gazdasági kapcsolatokra és a magyar állampolgárokra. 

Az egyezmény felbontása nemcsak magyar vállalkozók és befektetők számára jelentett jelentős anyagi hátrányt, hanem az amerikai cégekre is negatív hatással volt, amelyek Magyarországon tevékenykednek.

Az Egyesült Államok felmondta a hazánkkal 43 éve megkötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást. Az ok...

Szijjártó Péter 2022-es nyilatkozata világossá tette, hogy az Egyesült Államok döntésének hátterében politikai és gazdasági nézeteltérések álltak, különösen a globális minimumadó kérdésében.

A Joe Biden vezette amerikai adminisztráció 2023. augusztus 1-jétől szigorította a magyar állampolgárok beutazására vonatkozó szabályokat is. Azután döntöttek így, hogy Washington szerint Magyarország nem kezelte a már többször jelzett biztonsági hiányosságokat.

A meglepően szigorú döntés következtében bonyolultabb lett beutazni az Egyesült Államok területére.

Former US President Joe Biden attends a farewell ceremony at Joint Base Andrews, Maryland, on January 20, 2025, following Donald Trump's inauguration. (Photo by Allison ROBBERT / AFP)
A Biden-adminisztráció utazási korlátozásokat vezetett be. Fotó: AFP

Trump elnöksége alatt a kapcsolatok nem csupán helyreállnak, de magasabb szintre léptek. 

Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) már be is jelentette, hogy Magyarország visszanyerte teljes jogú státusát az amerikai vízummentességi programban. Kristi Noem, a DHS vezetője közölte, hogy hazánk sikeresen teljesítette azokat a biztonsági követelményeket, amelyek a korlátozások feloldásához szükségesek voltak.

 

Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata formálja a nemzetközi politikát

Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata 2016 óta folyamatosan erősödik: a magyar miniszterelnök már az amerikai választási kampány idején nyíltan támogatta Trump politikáját. Az elmúlt évek során a két vezető több alkalommal találkozott, megerősítve a stratégiai szövetséget – 2019-ben a Fehér Házban, 2022-ben Bedminsterben, 2024-ben pedig Floridában. Trump a közelmúltban Egyiptomban is kiemelte Orbán Viktort, fantasztikus vezetőnek nevezve.

Orbán Viktor 2016-ban telefonon tárgyalt a megválasztott amerikai elnökkel. A magyar miniszterelnök az elsők között gratulált Donald Trump győzelméhez, a Facebook-oldalán ezt írta: „Micsoda nagyszerű hír, a demokrácia még mindig él!” 

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök 2019-es találkozóján a két országot összekötő stratégiai szövetségesi kapcsolatokat mind a gazdaságpolitika, mind a külpolitika, mind a biztonságpolitika területén megerősítették, csakúgy, mint a migráció és az üldözött keresztények ügyében. A két politikus 2022 nyarán találkozott legközelebb Trump bedminsteri birtokán, és Orbán Viktor akkor felszólalt az amerikai jobboldal legnevesebb seregszemléjén is. Dallasban, Texas államban tartották 2022-ben a Konzervatív Politikai Akció Konferenciáját (CPAC), amelynek nyitóbeszédét Orbán Viktor tartotta.

A magyar kormányfő részvétele szimbolikus jelentőségű volt, mivel a republikánusok és a magyar kormány között egyre szorosabb ideológiai kapcsolat alakult ki az utóbbi években.

Orbán a beszédében hangsúlyozta a határok védelmének, a bevándorlásellenes politikának és a hagyományos családi értékeknek a fontosságát, amelyek szerinte a konzervatív politika alapjai. A magyar részvétel politikai üzenetet is hordozott: Budapest azt remélte, hogy a republikánusok esetleges visszatérésével javulhatnak az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatai. 

Donald Trump az elmúlt években többször is elismerően nyilatkozott Orbán Viktorról: a 2022-es találkozó után Trump 2023 decemberében egy rendezvényen Orbánt Viktort rendkívül tiszteletre méltónak nevezte, és kifejtette azon véleményét, hogy szerinte  a magyar miniszterelnök nagyszerű vezető.

2024-ben háromórás tárgyalást folytatott Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A találkozó, amelyre a floridai Mar-a-Lagóban került sor, jól mutatta a két politikus személyes jó viszonyát. A találkozón részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Elon Musk is.

A világ vezetői figyelmes csendben hallgatták, ahogy Donald Trump amerikai elnök az egyiptomi békekonferencián külön kiemelte Orbán Viktort. A gesztus nemcsak diplomáciai dicséret, hanem komoly politikai üzenet is volt. Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója szerint 

a két vezető között bizalmi kapcsolat alakult ki, ami ritka a nemzetközi politikában. 

A szakértő azt is hozzátette, hogy Trump gesztusa Magyarország békepolitikájának és Orbán Viktor személyének is szólt.

Trump és Orbán Viktor találkozója Egyiptomban
A két vezető között bizalmi kapcsolat alakult ki, ami ritka a nemzetközi politikában. Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor kormányfő személyes barátsága a magyar–amerikai kapcsolatokban is jelentős javulást eredményezett, kiváló a viszony a mostani washingtoni vezetés és Magyarország között.

Augusztus 20-a alkalmából az Egyesült Államok külügyminisztere ünnepi nyilatkozatban köszöntötte Magyarországot. Mint arról lapunk korábban már beszámolt, Rubio azt üzente a magyaroknak: 

Adja Isten, hogy országaink tartós barátsága minden hazafit arra inspiráljon, hogy rendíthetetlenül álljon ki a szabadság védelmében.

 

A magyar–amerikai kapcsolatok 180 fokos fordulatot vettek az oktatásban is

Oktatási és kulturális kérdések mellett a magyar–amerikai politikai kapcsolatok közös alapjairól tárgyalt az Egyesült Államok oktatási miniszterével, valamint a külügyminisztérium államtitkárával Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter áprilisban Washingtonban. A tárcavezető az amerikai fővárosban tartott megbeszéléseit értékelve úgy fogalmazott, hogy 180 fokos fordulatot vettek a magyar–amerikai kapcsolatok. Kiválónak nevezte az egyeztetést Linda McMahon oktatási miniszterrel, akit egyebek mellett tájékoztatott a magyarországi szakképzés és felsőoktatás területén végrehajtott átalakításokról, amelynek lényege a munkaerőpiaci igényekkel való összehangolás volt. 

Az amerikai oktatási miniszterrel megállapították azt is, hogy bármiféle központi akarat, mint például amit Brüsszel akar a tagállamokra ráerőltetni, helytelen. 

Az oktatás tartalmát helyi szinten kell úgy meghatározni, hogy az az adott közösség érdekét szolgálja. A megbeszélésen olyan közös programokról volt szó, amelyek megmutatják azt, hogy az elmúlt 250 év során a magyar kutatók, a magyar fejlesztők és a magyar kulturális élet szereplői hogyan járultak hozzá az Egyesült Államok fejlesztéséhez.

A magyar miniszter arról is beszámolt a találkozón, hogy miként lehet a magyar egyetemi világot, amelyet Brüsszel jogtalanul zár ki az Erasmus-programból kutatási és oktatási együttműködésekkel, a Pannónia és a HU-rizon programokkal az Egyesült Államok meghatározó egyetemeihez közelíteni.

A felsőoktatásért felelős magyar miniszter ellátogatott az Amerikai Katolikus Egyetemre, ahol Aaron Dominguez főigazgatóval közös programokról tárgyalt, amelyek egyik témája lehet a mesterséges intelligencia etikai vonatkozása, bioetikai kérdések, valamint az üzleti tárgyú oktatásban a keresztény gazdaságtudományi elvek beemelése.

 

Az üldözött keresztények megsegítése az egyik fő téma a magyar–amerikai kapcsolatokban

A magyar kormány a világon elsőként döntött úgy, hogy segíti a világon üldöztetést szenvedő keresztényeket, az Egyesült Államok pedig a Hungary Helps program mintájára támogatta az Irakban üldözött keresztényeket. 

A magyar kormány és az első Trump-adminisztráció egyetértett abban, hogy a nemzetközi fejlesztésnek és segélyezésnek olyan ügyeket kell szolgálnia, mint például az üldözött keresztények megsegítése vagy a migráció megállítása a helybe vitt segítséggel. 

Pope Leo XIV (C) gestures as he leads the mass during the Solemnity of All Saints with the Rite of Proclamation of Saint John Henry Newman as a "Doctor of the Church" on the occasion of the Jubilee of the World Education on All Saints' Day at St. Peter's square, in The Vatican on November 1, 2025. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)
Fotó: AFP

A nyitottságot, a pozitív párbeszédet és a közös gondolkodást tükrözte Szijjártó Péter külügyminiszter év eleji washingtoni, illetve New York-i látogatása is.

A Biden-kormányzat korábban leállította a magyar–amerikai, az üldözött keresztényeket segítő együttműködést a USAID és a Hungary Helps között. Helyette támogatta például világszerte a woke terjedését, és – ahogy arra fény derült – támogatta a magyar baloldali propagandasajtót, illetve baloldali kampányokat, súlyosan megsértve Magyarország szuverenitását. Emellett Magyarországon is támogatták a migrációt és a woke-őrületet segítő szervezeteket.

Júliusban a Trump-adminisztráció több mint ötezer külföldi segélyprogramot törölt az Egyesült Államokban, miután a Trump-adminisztráció új hatékonysági irányelvet vezetett be. A döntés értelmében a USAID megszűnt, helyét a külügyminisztérium vette át, amely július 1-jétől kizárólag azokat a programokat viszi tovább, amelyek illeszkednek az amerikai érdekekhez.

Ez a kormányzatilag jóváhagyott hatékonysághiány időszaka hivatalosan is véget ért. A Trump-adminisztráció alatt végre olyan külügyi finanszírozási missziója lesz Amerikának, amely a nemzeti érdekeket helyezi előtérbe

– fogalmazott Rubio.

 

Borítókép: Magyar és amerikai zászló (Forrás: ChatGPT)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

