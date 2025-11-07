Stratégiai partnerség és közös célok: a magyar–amerikai kapcsolatok fejlődése

Amikor Donald Trump 2016-ban megnyerte az amerikai elnökválasztást, sokan úgy gondolták: Washington és Budapest között új szelek fújnak majd. Orbán Viktor az elsők között gratulált neki, és azonnal jelezte, hogy a világ megváltozott. Valóban: Trump elnöksége alatt új dinamikát kaptak a magyar–amerikai kapcsolatok: a kormányok a szuverenitás, a nemzeti érdek és a konzervatív értékek hangsúlyozásában találtak közös hangot. A személyes bizalom, amely Orbán Viktor és Donald Trump között kialakult, nem csupán gesztusokban és találkozókban mérhető, hanem a gyakorlatban is: a gazdasági együttműködés új lendületet kapott, a vízummentesség visszaállításával a magyar polgárok mozgásszabadsága bővült, az oktatás és innováció területén pedig új lehetőségek nyíltak meg.

Trump elnöksége alatt új dinamikát kaptak a magyar–amerikai kapcsolatok. Fotó: AFP

Másodszorra január 20-án iktatták be elnöki hivatalába az Egyesült államok 47. elnökeként Donald Trumpot. Hivatali elődje, a demokrata Joe Biden adminisztrációja és David Pressman nagyköveti ténykedése hatalmas károkat okozott hazánknak és a magyar–amerikai kétoldalú kapcsolatoknak.

A kettős adóztatás megszüntetését célzó egyezmény felmondása egyértelműen negatív hatással volt a gazdasági kapcsolatokra és a magyar állampolgárokra.

Az egyezmény felbontása nemcsak magyar vállalkozók és befektetők számára jelentett jelentős anyagi hátrányt, hanem az amerikai cégekre is negatív hatással volt, amelyek Magyarországon tevékenykednek.

Az Egyesült Államok felmondta a hazánkkal 43 éve megkötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást. Az ok... Posted by Szijjártó Péter on Saturday, July 9, 2022

Szijjártó Péter 2022-es nyilatkozata világossá tette, hogy az Egyesült Államok döntésének hátterében politikai és gazdasági nézeteltérések álltak, különösen a globális minimumadó kérdésében.

A Joe Biden vezette amerikai adminisztráció 2023. augusztus 1-jétől szigorította a magyar állampolgárok beutazására vonatkozó szabályokat is. Azután döntöttek így, hogy Washington szerint Magyarország nem kezelte a már többször jelzett biztonsági hiányosságokat.

A meglepően szigorú döntés következtében bonyolultabb lett beutazni az Egyesült Államok területére.

A Biden-adminisztráció utazási korlátozásokat vezetett be. Fotó: AFP

Trump elnöksége alatt a kapcsolatok nem csupán helyreállnak, de magasabb szintre léptek.