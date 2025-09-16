DHSTricia McLaughlinMagyarország

Rendkívüli bejelentés: a magyarok vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba

Fontos bejelentést tett ma az amerikai belbiztonsági minisztérium Magyarországgal kapcsolatban. A közlemény szerint Magyarország visszanyerte teljes jogú státusát az amerikai vízummentességi programban. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter üdvözölte a döntést.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 15:43
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: ZOLTAN FISCHER Forrás: HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFIC
Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) bejelentette, hogy Magyarország visszanyerte teljes jogú státusát az amerikai vízummentességi programban (VWP). Kristi Noem, a DHS vezetője közölte, hogy hazánk sikeresen teljesítette azokat a biztonsági követelményeket, amelyek a korlátozások feloldásához szükségesek voltak.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium visszaadta Magyarországnak a teljes jogú státuszt a vízummentességi programban
Az amerikai belbiztonsági minisztérium visszaadta Magyarországnak a teljes jogú státust a vízummentességi programban. Fotó: Getty Images via AFP

A döntés értelmében megszűnnek azok a korlátozások, amelyek korábban megnehezítették a magyar állampolgárok utazását az Egyesült Államokba. A 2021 elején bevezetett szigorítás, amely többek között a Magyarországon kívül született magyar útlevéllel rendelkezőket érintette, immár a múlté.

Az Elektronikus Utazási Engedélyezési Rendszer (ESTA) használata is egyszerűsödik a magyar utazóknak. A korábbi egyéves érvényességi idő helyett 2025. szeptember 30-tól a magyar állampolgárok kétéves, többszöri belépésre jogosító ESTA-engedélyt igényelhetnek.

Újra vízummentesen Amerikába. Ahogy az méltó két baráti néphez. Még mondja valaki, hogy nem számít a barátság!

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor. 

Az Egyesült Államok és Magyarország között szoros biztonsági partnerség áll fenn, és ez a kötelezettségvállalás tükröződik azokban a lépésekben is, amelyeket Magyarország tett a vízummentességi program biztonsági előírásainak teljesítése érdekében

– mondta Tricia McLaughlin helyettes államtitkár.

Trump elnökhöz hasonlóan Orbán miniszterelnök is elkötelezett amellett, hogy biztosítsa országának határainak biztonságát, és ellenőrizze, ki lép be az országba. Amikor a nemzetek biztosítják határaik biztonságát, az egész világot biztonságosabbá teszik – és ezért jutalmat érdemelnek. Trump elnök és Noem miniszter erőfeszítéseinek köszönhetően a Belbiztonsági Minisztérium visszaállítja a bevándorlási rendszer integritását.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter üdvözölte a döntést.

A demokrata kormány alatt Joe Biden és az amerikai elnöki adminisztráció ellenségként tekintett Magyarországra. A magyar–amerikai politikai együttműködés a mélypontjára jutott. Ez a helyzet változott meg teljes egészében akkor, amikor Donald Trump elnök megnyerte a választást. Azóta a magyar–amerikai kapcsolatok aranykorát éljük

– fogalmazott a döntést bejelentő videójában a miniszter.

Mint azt korábban megírtuk, a Biden-adminisztráció 2023 augusztusában csökkentette kettőről egy évre a magyar állampolgároknak az ESTA érvényességét, egyben egyszeri belépésre korlátozták a használhatóságát. A szigorítás a magyar kormányt is meglepte, egyes források szerint David Pressman akkori nagykövet döntésére vezethető vissza, hogy az amerikai fél bekeményített. 

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

