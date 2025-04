Hankó Balázs: 180 fokos fordulatot vettek a magyar–amerikai kapcsolatok

A Kulturális és Innovációs Minisztérium delegációját vezető tárcavezető az amerikai fővárosban tartott megbeszéléseit értékelve az MTI-nek adott interjúban úgy fogalmazott, hogy 180 fokos fordulatot vettek a magyar–amerikai kapcsolatok. Kiválónak nevezte az egyeztetést Linda McMahon oktatási miniszterrel, akit egyebek mellett tájékoztatott a magyarországi szakképzés és felsőoktatás területén végrehajtott átalakításokról, amelynek lényege a munkaerőpiaci igényekkel való összehangolás volt.

Részletesen szó volt a szakképzés átalakításának lépéseiről, a duális képzés bevezetésének tapasztalatairól, valamint arról is, hogy a fiatalokat mivel lehet ösztönözni, hogy a szakképzést válasszák, illetve, hogy legyen átjárás az egyetemi világ felé is

– mondta el Hankó Balázs. Beszámolt arról is, hogy az amerikai oktatási miniszterrel megállapították azt is, hogy bármiféle központi akarat, mint például, amit Brüsszel akar a tagállamokra rányomni, helytelen. Az oktatás tartalmát helyi szinten kell úgy meghatározni, hogy az, az adott közösség érdekét szolgálja.

Egyetértettek abban, hogy az oktatásnak, szakképzésnek és felsőoktatásnak az adott ország gazdasági érdekét kell szolgálnia, vagyis szakképzett munkaerőre van szükség, amiben modellként szolgálhat Magyarország

– mutatott rá Hankó Balázs Hankó Balázs az amerikai külügyminisztérium közkapcsolati államtitkárságának megbízott vezetőjével, Darren Beattie-vel az Egyesült Államok közelgő 250. évfordulójának ünnepségsorozatában a lehetséges magyar részvételről tárgyalt.

A megbeszélésen olyan közös programokról volt szó, amelyek megmutatják azt, hogy az elmúlt 250 év során a magyar kutatók, a magyar fejlesztők, és a magyar kulturális élet szereplői hogyan járultak hozzá az Egyesült Államok fejlesztéséhez

– mondta el a miniszter. A magyar miniszter arról is beszámolt a találkozón, további egyetemi együttműködésekről is szó volt, azzal a fókusszal, hogy miként lehet a magyar egyetemi világot, amelyet Brüsszel jogtalanul zár ki az Erasmus programból – kutatási és oktatási együttműködésekkel, a Pannónia és a HU-rizon programokkal az Egyesült Államok meghatározó egyetemeihez közelíteni. Hankó Balázs Washingtonban a mesterséges intelligencia fejlesztésében rejlő további együttműködésekről tárgyalt Roslyn Docktorra, az IBM számítástechnikai világcég technológiai és tudományos alelnökével. A felsőoktatásért felelős magyar miniszter ellátogatott az Amerikai Katolikus Egyetemre, ahol Aaron Dominguez főigazgatóval közös programokról tárgyalt, amelyek egyik témája lehet a mesterséges intelligencia etikai vonatkozása, bioetikai kérdések, valamint az üzleti tárgyú oktatásban a keresztény gazdaságtudományi elvek beemelése. Hankó Balázs az Egyesült Államokban tett négynapos hivatalos látogatását áttekintve elmondta, hogy politikai értelemben együttműködés van, a családpolitika kérdéseit illetően szintén összehangolt álláspontot tapasztalt a két kormányzat között, valamint sikerült új együttműködéseket nyitni az egyetemek világában.

A politikai értékazonosságot jelzi az, hogy az oktatási miniszterasszonnyal és a külügyminisztérium államtitkárával ugyanazon a nyelven beszéltünk, a normalitás talaján állunk, amely az oktatást a saját nemzet gazdaságának társadalmának haszna alapján méri, amely az oktatásba nem a woke-ideológiát, hanem a normalitást képviseli

– fogalmazott a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs hétfőn kezdett útja során tárgyalt Bostonban az MIT-n és a Harvard Egyetemen, New Havenben a Yale Egyetemen, valamint New Yorkban a Columbia Egyetemen is látogatást tett. Az egyetemi megbeszéléseket áttekintve hangsúlyozta, hogy azokon nem az ideológián volt a hangsúly, hanem a szakmaiságon, amelynek mentén együttműködések nyílnak magyarországi oktatási-kutatási programok kereteit felhasználva.

A kulturális miniszter elutazása előtt beszédet mondott Magyarország washingtoni nagykövetségén, ahol magyar színművészek, Nyári Szilvia és Nyári Oszkár előadásában bemutatták Karinthy Ferenc Dunakanyar című kamaradarabját.

Az elmúlt napokban előadást New Yorkban és a New Jersey állambeli New Brunswickban is bemutatták.

Borítókép: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Fotó: MTI