Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrtbelépőjegy áragyógyfürdőknyitva tartás

Több fontos változást hoz a Gellért fürdő bezárása

A Gellért fürdő átmeneti bezárása több változást is elindított a fővárosi fürdők működésében. Van, ahol a nyitvatartás, máshol a fürdőzési menetrend változik. A módosítások a törzsvendégek igényeit is figyelembe veszik, de a jegyárak januártól emelkednek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 12:00
Fotó: Kallus György
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Gellért fürdő felújítás miatti bezárása átrendezte a budapesti fürdők működését. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) az elmúlt hetekben megtapasztalta, hogy – miként az várható volt – érezhetően megemelkedett a Rudas és a Lukács fürdők látogatottsága, hiszen a hazai és a külföldi vendégek egyaránt alternatív helyszínt keresnek. A Gellért fürdő hiánya a forgalmi és bevételi adatokban is nyomon követhető, ezért a társaság több intézkedést hozott a helyzet rendezésére.

Gellért fürdő
A társaság bevételén is érezhető a Gellért fürdő bezárása. Fotó: Kallus György

A BGYH Zrt. szerint a Rudas és a Lukács fürdőkbe látogató hazai és külföldi vendégek túlnyomó többsége a koedukált fürdési lehetőséget részesíti előnyben, de figyelembe véve a törzsvendégek igényeit a Rudas fürdőben november 18-tól új, a vendégekkel egyeztetett nyitvatartás lép életbe. Minden héten egy-egy teljes kötényes nap is rendelkezésre áll a Rudas fürdőben a női, illetve a férfivendégek részére.

A pontos részletek úgy néznek ki, hogy november 18-tól a kötényes törökfürdés kedvelőinek heti két napot biztosítanak: kedden női, szerdán férfinap lesz. A hétfő, csütörtök és péntek délelőtti időszakban továbbra is külön fürdőzés marad, 11 óra után viszont koedukált rendszerben üzemel a fürdő, ahogy hétvégén is. Az ünnepi időszakban, december 15. és január 6. között a Rudas minden nap koedukált lesz.

A változások – miként jelezték – árhatással is járnak: 

a BGYH Zrt. 2026 januárjától ezerforintos jegyáremelést vezet be a Rudas komplex és törökfürdő belépőinél, vagyis a komplex szolgáltatás esetén hétfőtől csütörtökig az eddigi 11 ezer helyett 12 ezerért, péntektől vasárnapig 14 ezer helyett 15 ezerért, a törökfürdőbe pedig hétezer helyett nyolcezerért válthatnak belépőt a vendégek. 

A társaság ezzel kívánja ellensúlyozni a nem koedukált napok miatti árbevétel-kiesést. Ugyanakkor a Zsigmondy-klubkártya továbbra is kedvezményeket biztosít: 2026-tól a Lukács fürdőben is érvényes lesz hétvégente.

A Gellért fürdő átmeneti kiesése más változásokat is jelent. Egyrészt szükségessé vált a hosszabbított nyitvatartás rendjének igazítása, december elejétől a Rudas veszi át a Gellért helyét a hosszabbított nyitvatartás esetében is. A Rudasban megmarad a sok éve kedvelt pénteki éjszakai fürdőzés este 10 és hajnali 3 óra között, szombaton pedig 22 óráig lehet fürdőzni. A többi fővárosi fürdő – a nyári menetrendhez hasonlóan – a kijelölt napokon tart nyitva 22 óráig. A Lukács fürdőben a délelőtti időszak továbbra is ideálisabb a látogatásra, mivel délután gyakori a csúcsidőszak és a sorállás.

A társaság hangsúlyozta:

Kiemelten fontos a fürdőkultúra értékeinek megőrzése és a törzsvendégek elégedettsége, miközben feladata az is, hogy a fürdők működését és fejlesztését megalapozó bevételi, eredményességi szempontok is teljesüljenek, hiszen ez jelenti az alapját a hazai fürdővendégek számára biztosított számos kedvezményes lehetőségnek is. 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Balázs

Orbán kőkeményen kiosztotta Pottyondy Edinát, az influenszer köpni-nyelni nem tudott

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.