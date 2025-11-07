Több fontos változást hoz a Gellért fürdő bezárása

A Gellért fürdő felújítás miatti bezárása átrendezte a budapesti fürdők működését. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) az elmúlt hetekben megtapasztalta, hogy – miként az várható volt – érezhetően megemelkedett a Rudas és a Lukács fürdők látogatottsága, hiszen a hazai és a külföldi vendégek egyaránt alternatív helyszínt keresnek. A Gellért fürdő hiánya a forgalmi és bevételi adatokban is nyomon követhető, ezért a társaság több intézkedést hozott a helyzet rendezésére.

A társaság bevételén is érezhető a Gellért fürdő bezárása. Fotó: Kallus György

A BGYH Zrt. szerint a Rudas és a Lukács fürdőkbe látogató hazai és külföldi vendégek túlnyomó többsége a koedukált fürdési lehetőséget részesíti előnyben, de figyelembe véve a törzsvendégek igényeit a Rudas fürdőben november 18-tól új, a vendégekkel egyeztetett nyitvatartás lép életbe. Minden héten egy-egy teljes kötényes nap is rendelkezésre áll a Rudas fürdőben a női, illetve a férfivendégek részére.

A pontos részletek úgy néznek ki, hogy november 18-tól a kötényes törökfürdés kedvelőinek heti két napot biztosítanak: kedden női, szerdán férfinap lesz. A hétfő, csütörtök és péntek délelőtti időszakban továbbra is külön fürdőzés marad, 11 óra után viszont koedukált rendszerben üzemel a fürdő, ahogy hétvégén is. Az ünnepi időszakban, december 15. és január 6. között a Rudas minden nap koedukált lesz.

A változások – miként jelezték – árhatással is járnak:

a BGYH Zrt. 2026 januárjától ezerforintos jegyáremelést vezet be a Rudas komplex és törökfürdő belépőinél, vagyis a komplex szolgáltatás esetén hétfőtől csütörtökig az eddigi 11 ezer helyett 12 ezerért, péntektől vasárnapig 14 ezer helyett 15 ezerért, a törökfürdőbe pedig hétezer helyett nyolcezerért válthatnak belépőt a vendégek.

A társaság ezzel kívánja ellensúlyozni a nem koedukált napok miatti árbevétel-kiesést. Ugyanakkor a Zsigmondy-klubkártya továbbra is kedvezményeket biztosít: 2026-tól a Lukács fürdőben is érvényes lesz hétvégente.

A Gellért fürdő átmeneti kiesése más változásokat is jelent. Egyrészt szükségessé vált a hosszabbított nyitvatartás rendjének igazítása, december elejétől a Rudas veszi át a Gellért helyét a hosszabbított nyitvatartás esetében is. A Rudasban megmarad a sok éve kedvelt pénteki éjszakai fürdőzés este 10 és hajnali 3 óra között, szombaton pedig 22 óráig lehet fürdőzni. A többi fővárosi fürdő – a nyári menetrendhez hasonlóan – a kijelölt napokon tart nyitva 22 óráig. A Lukács fürdőben a délelőtti időszak továbbra is ideálisabb a látogatásra, mivel délután gyakori a csúcsidőszak és a sorállás.