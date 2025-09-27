Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.felújításgyógyfürdőkturizmus

Napokon belül minden megváltozik a Gellért fürdőben

Húszmilliárdos felújítás indul, részben hitelből a Gellért fürdőben, amely várhatóan három évig tart majd. A beruházás megtérülését 8 évre teszik, célja, hogy restaurálják a szecessziós épület értékeit és új élményelemekkel egészítsék ki, tovább erősítve a Gellért és ezáltal Budapest hírnevét a fürdőturizmusban. Ez történik most a Gellért fürdőben.

Gazsó Rita
2025. 09. 27. 9:27
Fotó: Kallus György
Szeptember utolsó napjával egy időre bezár a Gellért fürdő. Ennek oka, hogy a főváros második leglátogatottabb gyógyfürdőjében az üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. több évre szóló fürdőfejlesztési programjának részeként októbertől nagyszabású rekonstrukció kezdődik, amelyet a társaság már évek óta tervez.

Fotó: Kallus György
A Gellért fürdő utoljára a 70-es években volt felújítva Fotó: Kallus György

Elkerülhetetlenné vált a Gellért fürdő felújítása

Míg a Széchenyi fürdő felújítása – ezzel párhuzamosan – részlegesen történik, amely a vendégek örömére a nyitva tartást nem befolyásolja, a Gellért rekonstrukcióját a fürdő bezárásával végzik. Így szeptember 30-tól várhatóan három évre elbúcsúzik a fürdő. A munkák első lépésként az épület kiürítésével kezdődnek a jövő héttől – számolt be a BGYH Zrt. vezetése a felújítás előtt, a sajtó számára szervezett utolsó bejáráson.

Borosné Szűts Ildikó vezérigazgató elmondta, a Gellért a társaság második legjelentősebb fürdője, felújítása országos szinten nézve is az egyik legnagyobb fürdőfejlesztésnek számít. 

Így érthető a kiemelkedő, 20 milliárd forintos tervezett beruházási összeg is, amelyhez hitel felvételére is szükség van. 

– jelezte. Megtérülését mindössze nyolc évre becsülik, amely a vezérigazgató szerint egy műemléki projekteknél különösen gyorsnak számít.

A külföldi és hazai vendégek – akár az ide látogató sztárok is – jelenlegi állapotában is odáig vannak a több mint százéves Gellért fürdőért, amely legutóbb a hetvenes években esett át teljes felújításon. Az eltelt ötven év után a leromlott alapinfrastruktúra és a felmerült statikai problémák miatt viszont mára már elkerülhetetlenné vált az átfogó megújulás, az építészeti, gépészeti és technológiai korszerűsítés.

Az eseményen elhangzott: termálvíz, a gőz, a medencék és terek előírások szerinti tisztítása, ehhez különböző vegyszerek használata igen erős terhelést jelentett az évek során a berendezésekre, az eszközökre, mindenféle burkolatra és fémtárgyra vagy felületekre, sőt az épületre vagy akár az épület szerkezetére is. Mindezek fel is gyorsították az állagromlás folyamatát, melyhez hozzájárult a műemléki fürdők iránti élénk érdeklődésből adódó kiemelkedően magas vendégszám is.

A Gellért korábban az egyik kedvelt attrakciója volt a fürdő hullámmedencéje, amely statikailag már lassan öt éve nem alkalmas hullámfürdőzésre. A hullámkeltő berendezés, amely egy több mint százéves ipari műemlék, továbbra is működőképes, a medence korszerűsítését követően a tervek szerint némi felújítás után újra szolgálatba állítják a gépet a vendégek örömére.

Fotó: Kallus György
Fotó: Kallus György

Ezek a munkálatok követik majd egymást

A most esedékes felújítás előkészítése még 2023-ban elindult, most fontos mérföldkőhöz, a fürdő ideiglenes bezárásához értek. Hozzájárult ehhez az is, hogy időközben megkezdődött a Gellért Szálló felújítása is, amely folyamatosan zajlik, és az ezzel járó zaj, por nehézséget is jelent a fürdő napi működésében, a vendégek megfelelő kiszolgálásában – emelte ki a fürdővezetés.

A felújítás folyamán a tervek szerint megőrzik, restaurálják a szecessziós épület történelmi értékeit, illetve olyan új élményelemekkel egészítik ki, amelyek tovább erősítik Budapest nemzetközi hírnevét a fürdőturizmusban. A vezérigazgató monumentálisnak nevezte a fürdőfelújítást, amely a fürdő minden részére kiterjed majd 

  • az épület műszaki részétől
  • a medencék felújításán át
  • az építészeti rekonstrukcióig.

Miként már ismert, fontos változás lesz a szálloda és a fürdő infrastruktúrájának szétválasztása, és a vendég- és dolgozóbarát közlekedők kialakítása. Tágasabbá alakítják a zsúfolt öltözőket, restaurálják a műemléki kabinsort, felújítják a férfi és női termálmedencék Zsolnay-burkolatait, ahol szükséges, ott újra gyártják az eredeti tervek alapján és az egykori színek, a kiszolgáló helyiségek kialakítása is visszatér a fogadócsarnokban. 

Újdonságként lesz panorámás szauna, kilátással a Dunára és a Szabadság hídra és az eddig kihasználatlan külső térben pedig napozóterasz. A helyreállítás után a Gellért nyáron 650, télen ezer fő befogadására lesz alkalmas.

 

Méltó lesz a megújult Gellért a világ fürdőfővárosához

Borosné Szűts Ildikó jelezte: a fenntarthatósági szempontokat is igyekeznek majd figyelembe venni, így a termálvíz, az elfolyó medencevíz hőhasznosítását is. Úgy fogalmazott: bízik benne, hogy mire a munkában eljutnak idáig, addigra megérkeznek azok a források az európai uniós pályázatokból, amely ezeket a feladatokat támogatni fogják.

A vezérigazgató emlékeztetett: Budapestet már a két háború közötti időszak óta a világ fürdőfővárosának tekintik, egészen pontosan az 1937-es itt megrendezett Nemzetközi Balneológiai Kongresszus óta, ahol a szakma is megállapította, hogy Budapest egyedülálló a gyógyfürdők és termálvizek számában. Ilyen sok termálforrás és működő történelmi fürdő egyetlen más fővárosban sem található, mint itt,

Budapest turizmusához azóta is hozzátartoznak a fürdők, amelyek éves szinten 4 milliós látogatószámot generálnak. Gyakorlatilag minden második Budapestre érkező vendég ellátogat ide, a Gellértbe

– hangsúlyozta.

Fotó: Kallus György
Fotó: Kallus György

Nem lesz könnyű pótolni a hároméves szünet alatt a Gellértet

A beruházást illetően jelenleg a kiviteli terv készítés közbeszerzési eljárása zajlik, amelynek eredménye két hét múlva várható. Ezt követően elindulhat a tervezés, majd a kivitelezés. Felmerül a kérdés, mi lesz a Gellért fürdő vendégeivel a munkálatok idején. A vezérigazgató szerint nem lesz könnyű feladat a felújítás idejére kieső kapacitást más fürdőkkel pótolni, egyrészt azért, mert ennyire gyönyörű épületet nehéz találni, másrészt pedig azért, mert a többi fürdő befogadóképességének is van határa.

Úgy vélik, a vendégek egy része várhatóan a közeli Rudas fürdőt fogja felkeresni, a többiek pedig a Széchenyit vagy a Lukács fürdőt. Mivel a a társaság ebben az időszakban a legnagyobb forgalomemelkedésre a Rudas fürdőnél számít, ennek kezelése érdekében változásokat vezetnek be annak nyitvatartásában: 2025. október 1-jétől egységesen minden nap délelőtt 11 órától üzemzárásig koedukált rendszerben működik majd a Rudas, hétköznapokon délelőtt pedig – a reggeli 6 órai nyitástól délelőtt 11 óráig – továbbra is megmarad a törökfürdőben a férfi, illetve a női külön fürdőzés hagyománya.

Fotó: Kallus György
Fotó: Kallus György

Néhány nap maradt tehát hátra, aztán átmenetileg bezár a fürdő. A most következő napokban éppen ezért egy búcsú-hétvégét tartanak, amelyre érdemes még egyszer ellátogatni a Gellért korábbi vendégeinek. Erre az időre újra látható lesz a korábbi nagy sikerű, a Gellért fürdő 20. századi híres vendégeit bemutató fotókiállítás, szerveznek idegenvezetés, a régi hagyományokhoz visszanyúlóan lesz cigányzene és koncertek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

