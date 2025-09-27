Napokon belül minden megváltozik a Gellért fürdőben

Szeptember utolsó napjával egy időre bezár a Gellért fürdő. Ennek oka, hogy a főváros második leglátogatottabb gyógyfürdőjében az üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. több évre szóló fürdőfejlesztési programjának részeként októbertől nagyszabású rekonstrukció kezdődik, amelyet a társaság már évek óta tervez.

A Gellért fürdő utoljára a 70-es években volt felújítva Fotó: Kallus György

Elkerülhetetlenné vált a Gellért fürdő felújítása

Míg a Széchenyi fürdő felújítása – ezzel párhuzamosan – részlegesen történik, amely a vendégek örömére a nyitva tartást nem befolyásolja, a Gellért rekonstrukcióját a fürdő bezárásával végzik. Így szeptember 30-tól várhatóan három évre elbúcsúzik a fürdő. A munkák első lépésként az épület kiürítésével kezdődnek a jövő héttől – számolt be a BGYH Zrt. vezetése a felújítás előtt, a sajtó számára szervezett utolsó bejáráson.

Borosné Szűts Ildikó vezérigazgató elmondta, a Gellért a társaság második legjelentősebb fürdője, felújítása országos szinten nézve is az egyik legnagyobb fürdőfejlesztésnek számít.

Így érthető a kiemelkedő, 20 milliárd forintos tervezett beruházási összeg is, amelyhez hitel felvételére is szükség van.

– jelezte. Megtérülését mindössze nyolc évre becsülik, amely a vezérigazgató szerint egy műemléki projekteknél különösen gyorsnak számít.

A külföldi és hazai vendégek – akár az ide látogató sztárok is – jelenlegi állapotában is odáig vannak a több mint százéves Gellért fürdőért, amely legutóbb a hetvenes években esett át teljes felújításon. Az eltelt ötven év után a leromlott alapinfrastruktúra és a felmerült statikai problémák miatt viszont mára már elkerülhetetlenné vált az átfogó megújulás, az építészeti, gépészeti és technológiai korszerűsítés.

Az eseményen elhangzott: termálvíz, a gőz, a medencék és terek előírások szerinti tisztítása, ehhez különböző vegyszerek használata igen erős terhelést jelentett az évek során a berendezésekre, az eszközökre, mindenféle burkolatra és fémtárgyra vagy felületekre, sőt az épületre vagy akár az épület szerkezetére is. Mindezek fel is gyorsították az állagromlás folyamatát, melyhez hozzájárult a műemléki fürdők iránti élénk érdeklődésből adódó kiemelkedően magas vendégszám is.