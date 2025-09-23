Gellért fürdőidegenforgalomRudas fürdőfelújításturizmus

Bezár az ikonikus budapesti fürdő, téblábolhatnak a külföldi turisták

A Gellért fürdő teljes felújítását már több éve beharangozták, most pedig eljött a búcsú időpontja. A közismert műemléki hely október elsejétől ideiglenesen bezár, és megkezdődik a több évig tartó felújítás – jelentette be a Budapest Gyógyfürdői Zrt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 11:13
A Gellért felújítása a BGYH átfogó fürdőfejlesztési programjának egyik legfontosabb eleme. A társaság célja, hogy a több mint százéves, műemléki védettséget élvező budapesti fürdők a jövő generációi számára is megőrizhetők legyenek. A program a Gellért mellett a Lukács, a Rudas és a Széchenyi fürdő fejlesztését is érinti.

Budapest, 2022. május 14. A szecessziós stílusban épült Gellért Gyógyfürdő és Uszoda, amely 1918-ban nyitotta meg kapuit, majd 1927-ben a hullám strandfürdővel és 1934-ben a pezsgőfürdővel bővült. A „feltörő csodahatású" forrásokról már a XV. századból is találunk feljegyzéseket. A törökök is kedvelték, mivel nagyobb és forróbb vizű volt, mint a korabeli budai fürdők. A XVII. században Sárosfürdőnek nevezték a medencék fenekén leülepedett, a forrásvízzel feltörő finom forrásiszap miatt. A fürdőrész szorosan kapcsolódik a Gellért Szállodához, amely jelenleg felújítás alatt áll és amely munkák 2022 őszétől a fürdőrészre is kiterjednek.
A legendás fürdő 2025. szeptember 30-án fogad utoljára vendégeket. Fotó:  MTVA/Bizományosi/Róka László

A Gellért fürdő ideiglenes bezárása miatt sokan keresnek majd alternatívát. 

A várakozások szerint a legnagyobb forgalomnövekedés a közeli Rudas fürdőt érinti majd, de a Széchenyi és a Lukács fürdők is több vendégre számíthatnak.

Új rendszer a Rudasban

A nagyobb látogatószám kezelése érdekében 2025. október 1-jétől változik a Rudas fürdő működése:

  • Minden nap 11 órától zárásig koedukált rendszerben üzemel majd a fürdő.
  • Reggel 6 és 11 óra között továbbra is megmarad a törökfürdőben a hagyományos külön fürdőzés: hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken a férfiaké a tér, kedden a nőké.

Ez a megoldás egyszerre őrzi meg a több évszázados fürdőkultúra hagyományát, miközben biztosítja a fenntartható működést és a vendégek kiszolgálását – közölte az üzemeltető.

Budapest, 2020. március 5. Medence a budapesti Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszodában 2020. március 3-án.
Október elsején kezdődik a több évre tervezett felújítás. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás 

Felkészülés a nagyobb terhelésre

A Rudas fürdő már most is készül a várható forgalomnövekedésre. Szeptember végére megújul a szaunavilág, ezt követően a törökfürdő kupolájának rendbetétele indul, több ütemben. Hamarosan sor kerül a jelenleg legnagyobb gondot jelentő légtechnikai rendszer felújítására is.

Érdekesség, hogy a Rudas festését szinte láthatatlanul végzik, minden éjjel dolgozik egy kijelölt kolléga, és folyamatosan halad majd körbe a fürdőben. Amint befejezi a teljes kört, kezdi is elölről, így a falak mindig frissen karbantartottak maradnak – tette hozzá közleményében a BGYH.

Borítókép: Medence a budapesti Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszodában (Fotó: MTI/Kovács Tamás)


