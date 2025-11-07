KarácsonyPerjés Gábormikroadomány99számla

Fordulóponthoz érkezhet a Karácsony adományládikás mozgalmának ügyében zajló nyomozás

Rövid időn belül lezárulhat a Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom zavaros finanszírozását érintő, több száz milliós költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanújával zajló nyomozás – értesült a Magyar Nemzet. Az ügyben a főpolgármester egyik bizalmasa, a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor már gyanúsított, kérdés, hogy lesznek-e az ügynek még érintettjei.

Munkatársunktól
2025. 11. 07. 12:28
Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hamarosan befejeződhet a „mikroadományok” meséjéről elhíresült, azóta már kámforrá vált 99 Mozgalom ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozása – tudta meg a Magyar Nemzet. A Karácsony Gergely alapította és a 2021-es előválasztási kampányát, illetve miniszterelnökké választását elősegíteni hivatott egyesület bűncselekménygyanús adománygyűjtése miatti botrány azt követően robbant ki, hogy feloldották a titkosítás alól a Nemzeti Információs Központ (NIK) jelentését, amelyet a 2022-es országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról készítettek.

Karácsony pénzhordó embere, Perjés Gábor

Ötszázmillió, készpénzben

A beszámolóból egyebek mellett kiderült, hogy a mozgalom pénzügyeit intéző párbeszédes politikus, Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között összesen tizenkilenc alkalommal készpénzben fizette be 506 millió forintnyi összeget a szervezet számlájára, döntően euróban és angol fontban. 

A jelentés szerint „összesen 917 695 euró és 3900 angol font készpénzbefizetés valósult meg a számlán a vizsgált időszakban”.

Gyanúsított a főpolgármester pénzhordó embere

Karácsony Gergely a jelentés után kis, majd nagy ládikákban gyűjtött „mikroadományokról” kezdett beszélni. Az ügyben – amelyben a 99 Mozgalom számlavezetője, az OTP is feljelentést tett – költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása gyanújával zajlik nyomozás az adóhatóságnál. Perjést mindezek miatt okirathamisítással gyanúsították meg, Karácsony jogi főtanácsadója, Tordai Csaba ügyvédi irodájában pedig kétszer is volt már házkutatás

Úgy tudjuk, az ügyben továbbra is Perjés az egyetlen gyanúsított.

Az OTP cáfolta Karácsonyék védekezését

A bank feljelentését egyébként egy belső vizsgálat előzte meg. A pénzintézetnél lényegében megállapították, hogy az adományládákba nem is férhetett bele annyi pénz, amennyi a Perjés által bemutatott jegyzőkönyveken szerepelt. 

Kiderült az is, hogy a nagyrészt euróban és fontban lévő bankjegyek újak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak voltak. A bank által feltárt adatokból arra lehetett következtetni, hogy „mikroadományokról” szó sem volt.

Dokumentumfilm készült

A 99 Mozgalom körüli üggyel is részletesen foglalkozott a Magyar Nemzet nemrégiben elkészült dokumentumfilmje. A főváros tragédiája Karácsony Gergely hatéves főpolgármesterségét tekinti át.

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

