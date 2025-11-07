buzogányárpád korlelettatárjárásrégészetfegyver

Elásott fegyverek kerültek elő Tolnában

Különleges, rejtélyes eredetű fegyvert tártak fel a régészek Tolna vármegyében: egy úgynevezett tatár buzogányt, amely az Árpád-kor harcosainak egyik ritka eszköze lehetett. A lelet nemcsak ritkasága miatt izgalmas, hanem azért is, mert új fényt vethet a korabeli hadviselésre és a magyar harcosok fegyverzetére.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 13:40
Tatár buzogányra bukkantak Tolnában is Teol.hu
Az elmúlt hat évben Tolna vármegyében három ritka Árpád-kori fegyver került elő a régészeti feltárások során – írja a Teol.

Tatár buzogányt találtak Tolnában (Teol/olvasói felvétel)

A szakértők a leleteket úgynevezett tatár buzogányként azonosították, amit valószínűleg a XI–XIII. század harcosai használtak közelharcban. A tatár buzogány egy nyolcszögletű vas- és hengeres bronzbuzogány.

A tatár buzogány első biztos lelőhelye a híres muhi csatatér.

Az első nyolcszögletű vasbuzogányt 2001-ben, egy keleti könnyűlovas sírjában találták meg – mondta el a lapnak K. Németh András, a Wosinsky Mór Múzeum régész muzeológusa.

A buzogány feje fémből készült, és díszítése alapján akár vezetői rangot viselő harcosé is lehetett.

A lelet különlegessége, hogy kevés hasonló példány ismert ebből a korszakból.

A régészek szerint a felfedezés új adalékot nyújthat az Árpád-kori hadviseléshez, és segíthet megérteni, miként vették át vagy alakították át a magyarok a keleti népek fegyvereit.

Ki használta ezeket a rejtélyes fegyvereket, hogyan kerültek hazánkba, és mi közük lehet a tatárjárás pusztításához? A Teol cikkében ide kattintva erről is olvashatnak. 

Borítókép: Tolna vármegyében három ritka buzogányra bukkantak (Fotó: Teol)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

