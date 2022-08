Irán nem fogadja el az atomprogramjára vonatkozó javaslatot

Irán keddi közlése szerint írásban válaszolt a végleges ütemtervnek nevezett ajánlatra, amely a világhatalmakkal kötött, megtépázott nukleáris megállapodásának helyreállítását célozza. Az iráni állami IRNA hírügynökség nem közölt részleteket a válasz tartalmáról, de azt sugallta, hogy Teherán továbbra sem fogadja el az Európai Unió közvetítésével készült javaslatot, annak ellenére, hogy nem lesz több tárgyalás.

– Nézeteltérések három kérdést illetően vannak, amelyek közül az Egyesült Államok két esetben szóban rugalmasnak mutatkozik, de ezt bele kellene foglalni a szövegbe. A harmadik kérdés a (megállapodás) folytatásának szavatolásával kapcsolatos, ami az Egyesült Államok realizmusától függ – olvasható a hírügynökségi jelentésben.

A keményvonalas Ebrahim Raiszi államfő vezette Irán többször is Washingtont hibáztatta a megállapodás elhúzódásáért.

Az Európai Unió egyelőre nem igazolta, hogy Irán benyújtotta volna válaszát.

Washingtonban Ned Price külügyminisztériumi szóvivő azt mondta: „Egyetértünk az EU alapvető álláspontjával, miszerint mindenről tárgyaltak, amiről csak lehetett”. Teherán „elfogadhatatlan követeléseket” támaszt, amelyek túlmutatnak a 2015-ös nukleáris megállapodáson, amely szerint Irán drasztikusan korlátozza urándúsító tevékenységét a gazdasági szankciók feloldásáért cserébe.

Ha Irán azt akarja, hogy ezeket a szankciókat feloldják, akkor meg kell változtatnia magatartását

– mondta Price.

Múlt hétfőn olyan kompromisszumos szövegtervezettel zárultak a bécsi tárgyalások Iránnal, amelyet az EU terjesztett be. Egy uniós illetékes szerint minden részletet megtárgyaltak, és a dokumentum „minden fél számára remek kompromisszum”. Hozzátette: az atomalkuban érintett országok, azaz Nagy-Britannia, Kína, Franciaország, Németország, Oroszország és az Egyesült Államok mind véleményezni fogják a tervezetet. Irán akkor jelezte: alaposan megvizsgálja a szöveget, és tájékoztatja az érintetteket álláspontjáról, amit most meg is tett.

Az atomalku felélesztéséről tavaly áprilisban kezdődtek tárgyalások Bécsben. A 2015-ös egyezmény értelmében Irán kötelezte magát nukleáris tevékenysége korlátozására, aminek fejében fokozatosan feloldották a vele szemben elrendelt büntetőintézkedések többségét. Donald Trump akkori amerikai elnök 2018-ban egyoldalúan kiléptette az Egyesült Államokat a szerződésből, és újból bevezette az iráni gazdaságot fojtogató szankciókat. Irán válaszul fokozatosan felmondta a saját kötelezettségvállalásait, és egyebek között fokozta az urándúsítást.



Borítókép: Reza Nadzsafi iráni külügyminiszter-helyettes, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, a NAÜ iráni nagykövete és Behrúz Kamalvandi, az Iráni Atomenergia-szervezet szóvivője az Irán atomprogramját szabályozó nukleáris megállapodás újabb fordulójára készülve tartott kétoldalú tanácskozásukról távozóban, Bécsben 2022. augusztus 5-én (Fotó: MTI/EPA)