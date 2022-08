Lapozó: Francia és belga óriásvállalatokat vádolnak Oroszország támogatásával

Sorozatos templomrongálások a svéd szigeten

Hétfőtől mintegy 25 templomot tart zárva a svéd evangélikus egyház Gotland szigetén, mivel ismeretlen tettesek több keresztény szakrális épületet is megrongáltak. Legutóbb valaki poroltóval fújta össze a berendezést a broi templomban. A károk helyreállítása várhatóan hosszabb időt vesz igénybe, mivel a középkori épület felújítása fokozott gondosságot igényel. Korábban valaki felgyújtotta a lärboit templomot, a tingstäde és lummelundai templomokat pedig több ízben is megrongálták. Csak ebben az évben harminc vandál esetet jelentettek a rendőrségnek, és már egy biztonsági céget is felbéreltek az épületek őrzésére.

Forrás: Samnytt

Marokkó fokozza a repülőterek és a légi utasok ellenőrzését

Marokkó tovább erősíti repülőtereinek, valamint a légi járatok utasainak ellenőrzését a terrorizmus és a határokon átívelő szervezett bűnözés felszámolásáért. A fokozott kontroll biztosítására a marokkói kormány egy olyan nemzeti hivatalt hoz létre, amelynek feladata az utasokkal és a légi járatokkal kapcsolatos adatok feldolgozása, a légi fuvarozók és a repülőterek üzemeltetői által szolgáltatott információk elemzése, megosztása és megőrzése lesz. A légitársaságok ezentúl kötelesek lesznek elküldeni a marokkói hatóságoknak az utasok adatait tartalmazó API/PNR-adatokat, a kötelezettség minden belföldi és nemzetközi járatra vonatkozik majd. Az új hivatal a nemzetbiztonsági főigazgatóság égisze alatt, a főigazgató által kinevezett vezető irányításával végzi majd a munkáját. Az intézkedést az az új kormányrendelet teszi lehetővé, amelyet Abdelouafi Laftit belügyminiszter júliusban terjesztett elő a marokkói parlamentben a polgári légiközlekedésről szóló törvénynek a terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel foglalkozó passzusának a részeként.

Forrás: bladi.net, bladi.net