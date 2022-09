Dübörög az olasz választási kampány

Gőzerővel zajlik a választási kampány Olaszországban. Az előre hozott választások előtt két héttel a felmérések egyértelműen a jobbközép koalíció előretörését mutatják. Az olasz nagyvárosokba személyesen látogatnak el a pártok vezetői, hogy kormányprogramjuk bemutatásával meggyőzzék a választópolgárokat, azonban intenzív kampányt folytatnak a közösségi oldalakon is. Az olasz politikusok már a TikTok videómegosztó oldalon keresztül szólították meg a legfiatalabb szavazói réteget.

A Sensemakers Greca közvélemény-kutató cég legfrissebb felmérése arra mutatott rá, hogy Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek párt elnöke (FdI) továbbra is tarol a közösségi médiában, és az előrejelzések szerint nagy esélye van arra, hogy szeptember 25-e után átvegye az ország vezetését Mario Draghi jelenlegi ügyvivő kormányfőtől.

Második helyen Giuseppe Conte volt kormányfő, az Öt Csillag Mozgalom elnöke áll. A jobbközép koalíciós partnereket, Matteo Salvinit és Silvio Berlusconit is népes tábor követi a világhálón.

A választási kampány négy legaktívabb főszereplője között szerepel a három jobbközép vezető, ellenben a baloldal igen gyengén szerepel a közösségi oldalakon. Enrico Letta, a baloldali Demokrata Párt (PD) nem túl sikeres a virtuális kampányban, még az első tíz legkedveltebb politikus közé sem került be. Az elégedetlenség a párton belül is növekszik, sajtóforrások szerint nem kizárt, hogy sikertelen választási eredmények esetén kérdőre vonhatják Letta párton belül betöltött szerepét.

Az olasz nagyvárosokban egyébként csöppet sem agressziómentes a választási kampány.

Giorgia Melonit az elmúlt hónapokban személyeskedő verbális támadás is érte az olasz és a nemzetközi sajtó, valamint politikusok részéről. Fenyegetések és megfélemlítő üzenetek tömkelege zúdult rá és családtagjaira a közösségi médiában is. Nem kímélték a durva rágalmazásoktól Matteo Salvinit, a Liga vezetőjét, továbbá családtagjai és barátnője, Francesca Verdini is a gyűlölet középpontjába került.

A politikai pártok és vezetőik elleni verbális agressziót később tettlegesség is követte. A hétvégén Marina di Carrara városában fekete ruhába öltözött ötvenfős anarchista banda támadta meg a Liga sátrát és munkatársait. Körbevették és ütlegelni kezdték a kampányoló politikai szimpatizánsokat, és politikusokat. A sérültek közül több nőt kórházba kellett szállítani. Egy héttel korábban hasonló támadás érte az Olasz Testvérek választási standját Milánóban. Arcukat eltakaró rendbontók rongálták meg a sátrat és támadtak a kampányoló politikusokra.

Borítókép: Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek párt elnöke támogatóihoz beszél a párt választási kampányrendezvényén Velence Mestre városrészében 2022. szeptember 10-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Andrea Merola)