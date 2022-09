Nem csak a harctéren csapás Putyinnak az ukrán áttörés

Az ukrán erőknek az elmúlt napokban jelentősen sikerült visszaszorítani az orosz csapatokat, ez idáig mintegy negyven települést sikerült visszaszerezniük az ellenséges erőktől. Noha Moszkva azt állítja, átcsoportosításokat hajt végre, és katonái ezért vonultak vissza, a nyugati államokban már Oroszország kudarcáról beszélnek. William Burns, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökségének (CIA) igazgatója úgy vélekedett, „nehéz Putyin eddigi, a háborúban nyújtott teljesítményét nem kudarcként látni”. A világhálóra több olyan fotó is felkerült, amelyeken pánikszerűen hátrahagyott katonai felszerelések, fegyverek láthatók – mindezek alátámasztják azt, hogy az orosz csapatok taktikai visszavonulásra kényszerültek.

Az ukrán sikereknél azonban még meglepőbb, hogy kritikus véleményeket tettek közzé Vlagyimir Putyin orosz elnök és a Kreml legfőbb szövetségesei körében. Izjum város elvesztését Putyin elsődleges támogatói is nehezményezik.

Ha ma vagy holnap nem tesznek változtatásokat a különleges katonai műveletben [a háborúban], kénytelen leszek az ország vezetőségéhez fordulni, hogy elmagyarázzam nekik, mi a helyzet a harctéren

– közölte Ramzan Kadirov csecsen vezető, aki egyébként már május 26-án „lezárt ügynek” nevezte a háborút.

A CNN amerikai hírcsatorna pedig egy, magára Kholmogorov néven hivatkozó, Putyinhoz erősen hű bloggert is idéz, aki az orosz parancsnoki karral szemben fogalmazott meg erős kritikát: szerinte ugyanis a parancsnokság egyszerűen hátrahagyta katonáit. Hozzátette: az ellenség iránti gyűlölet növekszik, azonban „a kormány és a parancsnokság iránt még inkább”. A Newsweek hírmagazin kiemeli, hogy azok a – nem egy esetben milliós követőtáborral bíró – bloggerek és internetes véleményvezérek is nyílt és kemény kritikával élnek, akik egészen eddig az orosz érdekek és üzenetek fő hirdetői voltak. Ezen frusztrált szidalmaknak Putyin is a tárgya, mivel miközben az orosz csapatok menekülni kényszerültek, az orosz elnök éppen a Moszkva 1145-ben történt alapítására emlékező ünnepségen vett részt. „Egyszerűen csak ülöd a milliárdodik ünnepet. Mi bajod van? Nem egy ilyen szörnyű kudarc közben kellene...” – idézi a Newsweek Peter Lundstrem bloggert. Növekszik az elégedetlenség az orosz védelmi minisztériummal szemben is. Egyesek megoldásként már a miniszter lemondását is felvetették.

A kritikus szavaknál csak Moszkva csendje beszél hangosabban: egyelőre sem az orosz elnök, sem pedig Szergej Sojgu védelmi miniszter nem reagált a helyzetre.

Eközben Ukrajnában olyan történésekről érkeznek híradások, amik azt a képet erősítik, hogy az orosz oldalon jelenleg valóban teljes a bizonytalanság, valamint, hogy a katonai erők kivonásánál akár a civileket és a helyi hatóságok vezetőit is evakuálhatják. Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai kutatóintézet arról írt, Denisz Pusilin, a kelet-ukrajnai szakadár Donyecki Népköztársaság vezetője, valamint Konsztantyin Ivascsenkó, Mariupol oroszbarát polgármestere nem jelentek meg hétvégén egy mariupoli katonai parádén, ráadásul hollétükről azóta sincs információ, ami szintén aggodalomra ad okot.

Jól mutatja az ukrán sikerek miatti bizonytalanságot, szinte félelmet egy, Dmitró Orlov, Enerhodar város ukrán polgármestere által megosztott képernyőkép, melyen a Telegram üzenetküldőn közzétett felhívás szerepel. Ebben az oroszokkal együttműködő civileket arra kérik, távozzanak Oroszországba.

A CNN-nek nyilatkozó szakértő szerint ez az orosz hadsereg által elszenvedett legnagyobb veszteség a háború kitörése óta. Hozzátette: a problémák, melyekről már mások is, a háború több szakaszában is írtak, továbbra is fennállnak: képzetlen gyalogság, elégtelen számú és elégtelen önállóságot kapó tiszti állomány a jellemző. Oroszország – így a szakértő – továbbra is jelentős erőt képvisel rakétarendszerek és tüzérségi képességek tekintetében, de jelenleg mindennél fontosabbnak tűnik a létszámnövelés. A konstruktívabb hangvételű, egyértelműen háborúpárti orosz véleményvezérek szerint következhet az általános mozgósítás; ez azonban belpolitikai szempontból nagyon komoly következményekkel járna.

