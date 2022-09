Terjed a radikális genderelmélet Amerikában

Az amerikai demokrata szavazók közel negyede, egészen pontosan 22 százaléka gondolja, hogy egy férfi is lehet terhes – derült ki a WPA Intelligence (WPAI) által augusztus 22–25. között végzett online felmérésből. Az arány ennél jóval magasabb a fehér, főiskolai végzettségű demokrata párti nők esetében: 36 százalékuk gondolja azt, hogy egy férfi is kerülhet áldott állapotba.

Összességében kevés amerikai gondolja úgy, hogy a férfiak lehetnek terhesek. Ugyanakkor ha egy alapvető demokrata választói csoport, a főiskolai végzettséggel rendelkező fehér nők 36 százaléka és minden ötödik demokrata szavazó ezt hiszi, akkor érthető, hogy a demokrata vezetők miért támogatják ennyire a radikális genderelméletet propagáló mozgalmakat

– mondta Conor Maguire, a WPAI ügyvezető igazgatója.

A felmérés szerint a baloldal egyre inkább elfogadja azt a radikális elméletet, amely szerint nem a biológiai nem határozza meg a nemi identitásunkat. Vagyis előfordulhat az is, hogy nőként született emberek később férfiként azonosítsák magukat, és fordítva, miközben megtartják nemi szervei­ket. Egy washingtoni szervezet, a Pew Research nemrégiben készült felmérése szerint az Egyesült Államokban a fiatal felnőttek körülbelül öt százaléka hiszi, hogy egy ember vallhatja magát a biológiai nemétől eltérő neműnek, nemváltó műtét nélkül.

A terjedőben lévő elméletnek megfelelően egyre több szervezet és médium használja az olyan semleges kifejezéseket, mint például a „terhes emberek”, és kerülik a „nők” szó használatát, mivel azzal is azt sugallnák, hogy csak a nők lehetnek terhesek.

Egy nemrégiben megjelent CNN-cikk is ezt a témát boncolgatja. „Néhány transz férfi és nem bináris ember is teherbe eshet, ahogyan a cisz lányok (a születéskor kapott nemmel azonosulók – a szerk.) és a transz fiúk is. Ez fordítva is igaz. Nem minden nő képes teherbe esni. Egyes cisz nők meddőséggel küzdenek, a transz nőknek pedig nincs is méhük. A nemsemleges kifejezések választása, mint az »emberek« vagy a »betegek« lehetővé teszi, hogy ezeket az árnyalatokat is ki lehessen fejezni” – fogalmaz a kulturális témákkal foglalkozó Harmeet Kaur a cikkben.

Természetesen nem mindenki ért egyet ezzel az elmélettel. A Smith College nők és nemek tanulmányozásával foglalkozó professzora szerint félrevezető a terhességre a nemi kontextuson kívül utalni. – A terhes emberek kifejezés nem mutatja meg, hogy valójában kikről is beszélünk. Úgy hangzik, mintha a terhesség egy nemtől független jelenség lenne – mondta Carrie Baker a CNN-nek.

Az ugyanakkor jól látszik, hogy az elmélet, ami szerint nem csak nők lehetnek terhesek, világszerte szélsebesen terjed, és már Európában is akad rá példa.

A Planning Familial nevű francia feminista mozgalom például olyan plakáttal népszerűsítette a családtervezést, amelyen egy férfipár látható, melynek egyik tagja állapotos. A kép fölé írt felirat szerint a férfiak is lehetnek terhesek. A szövegben külön ki van emelve a „férfiak” és a „terhesek” szó.

Ugyanez a szervezet még július végén kiadott egy húszoldalas tájékoztató füzetet a menstruációról is. Ennek célközönsége a 10 és 15 év közötti LMBTQ-személyek, a projekt egyik fő szponzora pedig Ille-et-Vilaine megye, vagyis állami támogatással készült el a kiadvány. A bretagne-i székhelyű Breizh-info.com értesülései szerint a francia állam tetemes összeggel, évente 2,8 millió euróval támogatja a mozgalmat és a hozzá kapcsolódó egyesületeket.

Borítókép: Demokrata párti szavazók gyűlése az Egyesült Államokban (Fotó: BRYAN DOZIER)