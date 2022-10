Egy lépéssel közelebb Pekinghez és Moszkvához? – Portré Luláról

A külpolitikában Lula Brazília nemzeti érdekeit figyelembe véve igyekezett országa diplomáciai súlyát növelni – az ő vezérletével nyerte el Brazília a 2014-es labarúgó világbajnokság és a 2016-os nyári olimpiai játékok rendezési jogát –, közben pragmatikus viszonyt ápolni George W. Bush amerikai republikánus elnöktől kezdve a radikális baloldali Hugo Chávez venezuelai államfőig. – Brazília jelentős szereplő lett a nemzetközi porondon: életet lehelt a G20-csoportba, kapcsolatot épített a BRICS-országokkal (Oroszországgal, Indiával, Kínával és Dél-Afrikával), s brazil diplomatát jelöltek a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) és az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) élére – hangsúlyozta Richard Bourne, Lula brit életrajzírója.

Bár a nemzetközi baloldal örömmel fogadta Lula győzelmét a partióta-konzervatív Jair Bolsonaro felett, egyáltalán nem biztos, hogy Brazília a globalista baloldal irányvonalát fogja követni.

A Pentagon által nemrég a legnagyobb fenyegetésnek nevezett Kínával például nem csupán gazdasági, hanem politikai és tudományos területen is mélyebb viszonyt alakíthat ki Lula – véli Tatiana Prazeres brazil kereskedelempolitikai szakértő, aki szerint a leendő elnök érdekelt a BRICS-csoport megerősödésében is. Törökországhoz hasonlóan pedig a nemzetközi közvetítő szerepét is újra magára öltheti Brazília, Lula nemrég béketárgyalásokat sürgetett az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Az Egyesült Államoknak nagy a politikai befolyása. Joe Biden sokat tehetett volna azért, hogy ne legyen konfliktus, ehelyett feltüzelte azt

– közölte egy májusi interjúban. Lula szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az őt hergelő Washington ugyanannyira felelősök a háború kirobbantásáért, mint Vlagyimir Putyin orosz államfő.