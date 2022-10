Elon Musk: Nem egyeztettem Putyinnal

Cáfolja azokat a híreket Elon Musk, amelyek szerint egyeztetett Vlagyimir Putyinnal, mielőtt Twitteren közzétett egy szavazást, amelyben javaslatokat tett az ukrajnai orosz invázió befejezésére – írta meg a BBC brit közszolgálati televízió. A Vice című amerikai-kanadai magazin írt arról előszőr, hogy Tesla és a SpaceX alapító-vezérigazgatóját az Eurasia Group előfizetőinek küldött hírlevelében Ian Bremmer politikatudós azzal vádolta meg, hogy közvetlenül egyeztetett az orosz elnökkel, mielőtt nagy botrányt kavaró Twitter-bejegyzéseket tett közzé az orosz–ukrán háború rendezésére vonatkozó javaslatairól.

Csak egyszer beszéltem Putyinnal, és az körülbelül 18 hónappal ezelőtt volt. A téma az űrkutatás volt

– reagált a vádakra a Twitteren Musk egy poszt alatti hozzászólásban.

A cáfolat ellenére Ian Bremmer továbbra is kitart állítása mellett, miszerint Musk azt mondta neki, Putyin „készen áll a tárgyalásokra”, de csak akkor, ha a Krím orosz marad, ha Ukrajna elfogadja az állandó semlegesség egy formáját, és ha Kijev elismeri Luhanszk, Donyeck, Herson és Zaporizzsja megyék Oroszország általi annektálását. Putyin állítólag azt mondta, hogy ezeket a célokat bármi áron el fogja érni, beleértve egy nukleáris csapás lehetőségét is, ha például Ukrajna megszállná a Krímet. Bremmer szerint Musk azt mondta neki, „mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy elkerüljük ezt a kimenetelt”. Több nemzetközi hírportál is emlékeztetett: Musk lényegében ugyanezeket a pontokat tette közzé a Twitteren, bár azt javasolta, hogy az elcsatolt területeken a népszavazásokat az ENSZ felügyelete mellett ismételjék meg.

A milliárdos által kezdeményezett szavazást Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sm hagyta szó nélkül, aki ugyancsak voksolást kezdeményezett a mikroblogon arról, ki melyik Muskot kedveli jobban: az orosz- vagy az ukránpárti milliárdost?

Borítókép: Elon Musk amerikai milliárdos (Forrás: MTI/EPA/DPA-Zentralbild/Patrick Pleul)