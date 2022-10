Lemondott posztjáról a brit belügyminiszter

E szavak rendkívüli jelentőségét az adja, hogy a jórészt fedezetlen adócsökkentési program által kavart – a font rekordmértékű árfolyamzuhanását okozó, soron kívüli jegybanki intervenciót is igénylő – hatalmas piaci zűrzavar után Liz Truss többször is kijelentette, hogy hibázott, és ezért elnézést is kért, azt azonban határozottan kizárta, hogy a történtek miatt távozzon a kormányzó Konzervatív Párt éléről és a miniszterelnöki tisztségből.