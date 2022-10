Újabb festményt akartak tönkretenni a szélsőbaloldali klímaaktivisták + videó

A flamand mester által 1665 és 1667 között készített alkotásnak helyet adó hágai Mauritshuis múzeum szerint a festmény nem sérült meg.

A múzeum az esetet követően közleményt adott ki, amely szerint a művészet védtelen, és elítélnek minden olyan kísérletet, amely bármilyen okból veszélyezteti vagy kárt okoz az alkotásokban.

A hágai múzeum az akciót követően a legtöbb termét biztonsági okokból lezárta a látogatók elől.

A holland múzeumok igazgatósága a hét elején aggodalmát fejezte ki a környezetvédő aktivisták akcióinak műalkotásokat is veszélyeztető „új trendje miatt”, tüntetők ugyanis májusban tortával kenték be Leonardo da Vincinek a párizsi Louvre-ban őrzött Mona Lisáját, október közepén paradicsomlevest öntöttek Van Goghnak a londoni Nemzeti Galériában kiállított Napraforgók című alkotására, legutóbb pedig, vasárnap burgonyapürével kenték be Claude Monet francia impresszionista festő legmagasabb piaci értékű festményét Potsdam egyik magánmúzeumában.

Borítókép: Képernyőfelvétel (Forrás: Twitter/Steven Bakker)