Visszatérhet a kormányfői székbe Boris Johnson?

Megszakítja karibi nyaralását és már szombaton hazatér az Egyesült Királyságba Boris Johnson – írta meg a Daily Telegraph tegnap.

A brit napilap szerint a korábbi miniszterelnök sietségének oka, hogy a kormány élére is szeretne visszatérni, amihez támogatókat gyűjt.

Liz Truss jelenlegi kormányfő csütörtökön jelentette be lemondását a kormányzó Konzervatív Párt éléről, amivel miniszterelnöki tisztsége is megszűnik, miután saját bevallása szerint képtelen volt megbirkózni a részben az ukrajnai háború miatt kialakult gazdasági válság következményeivel.

A miniszterelnök távozásának hírével pedig azonnal megindultak a találgatások a brit sajtóban arról, Boris Johnson is beszáll-e a kormányfői székért folytatott harcba a Konzervatív Párt berkein belül. A politikus egyelőre nem nyilatkozott erről, ám mentségére szóljon, hogy a belpolitikai fejlemények közepette éppen a Dominikai Köztársaságban vakációzott.

Liz Truss elődje mindössze három hónapja nyújtotta be lemondását, miután a jelenlegi kormányfő esetéhez hasonlóan őt is saját párttársai késztették távozásra. Boris Johnson vesztét az úgynevezett partygate-botrány okozta: kiderült, hogy 2020-ban, amikor a koronavírus-járvány miatt betiltották a társas összejöveteleket a lakosságnak, a hivatalos kormányfői rezidencián, a Downing Streeten több partit is rendeztek – nemegyszer az akkori miniszterelnök részvételével.

Az 58 éves politikust mindezek ellenére mégis a megüresedett miniszterelnöki pozíció egyik fő esélyesének tartják.

A BBC brit közszolgálati média szerint rendkívüli fordulat lenne, ha újra Johnsont választanák meg a kormány élére. A Konzervatív Párt vezetői posztjára hétfő délutánig lehet jelentkezni, a jelöltek közül azok juthatnak tovább a választási szakaszba, akik az alsóházi konzervatív frakció legalább száz tagjának támogatását megszerzik. Nem kis feladat ez annak az embernek, aki ellen 148 párttársa szavazott egy júniusi bizalmi szavazáson. Számos konzervatív képviselő tart is tőle, hogy Boris Johnson visszatérése teljesen kettészakítaná a pártot.

Boris Johnson győzelme a Konzervatív Párt végét jelentené

– nyilatkozta egyikük. Mások ugyanakkor úgy látják, éppen a volt kormányfőre van szükség ahhoz, hogy megállítsák a Konzervatív Párt lejtmenetét – amely a partygate óta szinte folyamatos –, hiszen Johnsonnal az élen nyerték meg a 2019-es parlamenti választást.

Szükségünk van valakire, aki megfordíthatja a jelenlegi állást, és elháríthatja a veszélyt, hogy a Munkáspárt kormányozza az országot. Szükségünk van Boris Johnsonra

– nyilatkozta egy másik konzervatív képviselő.

A brit fogadóhálózatok a tegnapi nyereménykiírások alapján azonban Rishi Sunakot, Johnson egykori pénzügyminiszterét tartják a legesélyesebb utódjelöltnek. Rajta kívül Penny Mordaunt volt védelmi minisztert, illetve két korábbi belügyminisztert, Suella Bravermant és Priti Patelt emlegetik az esélyes indulók közt. Az új kormányfő kiléte már hétfőn kiderülhet, ha csak egy jelentkezőnek sikerül száz frakciótag támogatását elnyernie, mert ebben az esetben értelemszerűen nem lenne szükség a párttagság szavazására. Tegnap délutánig azonban még senki sem jelentette be indulási szándékát – írta meg az MTI.