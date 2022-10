A fejes saláta tovább bírta, mint Liz Truss

Vajon Liz Truss tovább bírja-e, mint ez a saláta? – tette fel a kérdést élő közvetítésében a Daily Star című brit bulvárlap.

A nézők október 14-e óta folyamatosan nyomon követhették a videót, amelyben a brit miniszterelnök portréja mellé egy fejes salátát helyeztek el.

A bulvárlap annak fényében alkotta meg a humoros videót, hogy a kormányfővel szemben egyre nagyobb belpolitikai elégedetlenség bontakozott ki az utóbbi hetekben.

Liz Truss csütörtöki lemondásával véget is ért a verseny, amelyből a saláta került ki győztesen. Az élő közvetítés még most is tart: