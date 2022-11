Lapozó: Két számjegyű inflációra figyelmeztetik a franciákat

Bombázás miatt költözik egy teljes ukrán megye lakossága

Az orosz megszállók egyre intenzívebben bombázzák az ukrán Csernyihiv megyét, ezért sürgetik a régió határ menti településeinek lakóit, hogy költözzenek át az ország nyugati-középső területeire. A csernyihivi megyei közigazgatás vezetője, Vjacseszláv Csausz elmondása szerint az elmúlt héten 234 rakétatámadást észleltek a régió területén. Egy héttel korábban csupán 87 hasonló támadás történt.

„Megbíztam a kerületi államigazgatás vezetőit, hogy segítsék a helyi önkormányzatok munkáját a határ menti települések lakosainak költöztetésében. A Novgorod-Sziverskij kerületben már van ilyen áttelepítési tapasztalatunk" – hangsúlyozta Csausz. A csernyihivi megyei közigazgatás vezetője szerint azoknak, akik a megyén belül szeretnének költözni, a kerületi államigazgatáshoz kell fordulniuk az ideiglenes lakhely és a költözés ügyintézésében is.

Forrás: unian.ua

Kéthavonta négyszáz katona kiképzését ajánlotta fel Spanyolország Ukrajnának

Megállapodott a spanyol védelmi minisztérium és Volodimir Zelenszkij kormánya, hogy Spanyolország ezentúl kéthavonta akár négyszáz katona kiképzését is vállalja, ezzel segítve Ukrajnát. Margarita Robles tárcavezető hétfőn Toledóba látogatott, hogy személyesen nézze meg az ottani katonai bázison jelenleg kiképzés alatt lévő 31 katonát. A következő napokban várhatóan további 200 fő csatlakozik hozzájuk. Robles közölte: a védelmi minisztérium elkötelezett az ukrán nép megsegítése mellett, ezért felajánlja Ukrajnának, hogy kéthavonta a fegyveres erők tagjai közül négyszáz főnek képzést biztosít. Úgy fogalmazott: az ukránok nemcsak a területüket védik, hanem más fontos dolgokat is, például a nemzetközi jogszerűséget. A kiképzés során a katonákat alapoktatásban részesítik, megtanítják velük különféle robbanóanyagok hatástalanítását, a rögtönzött robbanószerek elleni küzdelmet, de kapnak mentős képzést, sőt a precíziós lövészethez is kapnak oktatást. A tárca emellett tervez még kibervédelmi tanfolyamot is, valamint fogadnának ukránokat a Hawk légvédelmi rendszer használatának felkészítésére is, amelyet a legutóbbi segélyszállítmány részeként küldött el a spanyol kormány Ukrajnának.

Forrás: elmundo.es