Törcsi Péter: Egyre erősebb a konzervatívok nemzetközi hálózata

Magyarországról, illetve Európából egyedüli résztvevőként volt jelen az Alapjogokért Központ delegációja a Republican Jewish Coalition múlt héten megrendezett Las Vegas-i eseményén, amely az amerikai konzervatív politikusok és közéleti személyiségek egyik legfontosabb találkozója a tengerentúlon. Törcsi Péter – aki az Alapjogokért Központ delegációjának vezetőjeként maga is részt vett az eseményen – a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta: a rendezvényen jelen volt számos ismert, befolyásos republikánus politikus, akik nem csupán a Biden-adminisztráció elmúlt két évét értékelték, de a november elején megrendezett félidős választásokat, illetve annak eredményét is, miközben a felszólalók a jövőbe tekintve arra is nagy hangsúlyt helyeztek, hogy felvázolják vízióikat arra vonatkozóan, hogy a 2024-ben esedékes következő elnökválasztásig milyen teendője van a jobboldalnak ahhoz, hogy még sikeresebbé váljon.

Felszólalt Mike Pompeo egykori külügyminiszter, Mike Pence korábbi alelnök, Ted Cruz texasi szenátor, Ron DeSantis floridai kormányzó, Nikki Haley korábbi dél-karolinai kormányzó, a Trump-adminisztráció korábbi ENSZ-nagykövete, Kevin McCarthy, leendő republikánus házelnök, illetve élő videóhíváson keresztül kapcsolódott be Donald Trump is

– sorolta az Alapjogokért Központ operatív igazgatója, majd kitért arra is: a felszólalók közül többen is utaltak arra, kacérkodnak a gondolattal, hogy megmérettetik magukat a republikánusok elnökjelöltségéért folyó küzdelemben.

Gulyás Dóra, az Alapjogokért Központ kommunikációs igazgatója, Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója és Ted Cruz texasi republikánus szenátor (Forrás: Alapjogokért Központ)

Törcsi Péter elmondta azt is, hogy a többi között a magyar delegáció személyesen egyeztetett Ted Cruz texasi szenátorral az illegális migráció elleni fellépés fontosságáról,

Kellyanne Conway-jel, Trump korábbi főtanácsadójával pedig egyetértettek abban, hogy a balliberális mainstream előrenyomulásának kizárólag a józan ész képviselői, a konzervatívok nemzetközi összefogása szabhat gátat.

Gulyás Dóra, az Alapjogokért Központ kommunikációs igazgatója, Kellyanne Conway, Donald Trump korábbi főtanácsadója és Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója (Forrás: Alapjogokért Központ)

Már 2024-re készülnek a republikánusok

Törcsi Péter kitért arra is: a Republican Jewish Coalition Las Vegas-i rendezvénye egyfajta „támogatókat toborzó” eseménynek tekinthető, hiszen nemcsak befolyásos politikusok vonultak fel, de olyan konzervatív értékrendű üzletemberek is, akik ilyenkor a prominens politikusok felszólalásaiban vázolt víziók alapján elkezdhetnek arról gondolkodni, hogy ki számukra a legszimpatikusabb, akit akár anyagilag is támogatnának a 2024-es elnökválasztásokat megelőző kampányban. Az igazgató szerint a rendezvényt alapvetően optimista hangulat jellemezte, ugyanakkor a Republikánus Párt jelenlévő képviselői őszintén szembesítették magukat azzal is, hogy nagyobb győzelemre számítottak a november eleji félidős választásokon, még ha a képviselőházban sikerült is megszereznie a jobboldalnak a többséget.

Többen csalódottságukat fejezték ki amiatt, mert a szenátusban nem sikerült megszerezni a többséget, azonban fontos, hogy a Las Vegas-i rendezvény platformot biztosított a konklúziók közös levonásának, valamint a jövőbe tekintésnek: sok szó esett arról, hogy milyen további lépéseket érdemes tenniük a konzervatívoknak annak érdekében, hogy még sikeresebbek legyenek, és győzni tudjanak 2024-ben

– fogalmazott Törcsi Péter. Hozzátette: szinte az összes felszólaló fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy ki kell állni a hagyományos konzervatív értékek mellett, s nem érdemes a baloldal által támasztott elvárásoknak megfelelni, mert az még sosem vezetett sikerre.

Mike Pompeo, Donald Trump egykori külügyminisztere is a felszólalók között (Forrás: Alapjogokért Központ)

Magyarországon is hagyománnyá válhat a konzervatív dzsembori

Az igazgató kitért arra is: Magyarországnak az elmúlt években sikerült egy nagyon stabil és erős kapcsolatot kialakítania az amerikai konzervatívokkal, egyebek között ennek köszönhető az is, hogy az Alapjogokért Központ – amely a CPAC-eket szervező Amerikai Konzervatív Unió hivatalos partnerszervezete – meghívást kapott a Las Vegas-i rangos eseményre. Törcsi Péter emlékeztetett: idén tavasszal Budapesten rendezték meg az első európai CPAC konferenciát, ami sok, a Republican Jewish Coalition konferenciáján részt vevő számára is ismert volt.

„Tervezzük, hogy jövőre is megrendezzük a CPAC Hungary-t, és azon dolgozunk, hogy még több, Magyarországgal baráti viszonyt ápoló vezető konzervatív politikus, illetve egyéb közéleti szereplő is részt vegyen a budapesti eseményen” – mondta. Hozzáfűzte:

a központ célja, hogy a CPAC Hungary idehaza is hagyománnyá váljon.

A budapesti esemény egyébként nemcsak az amerikai és az európai konzervatívokat mozgósította, de Mexikóból, Brazíliából, Dél-Koreából és Japánból is ellátogattak a CPAC Hungary-re, amely országokban minden évben meg is rendezik a konzervatív dzsemborit. Ez jól jelzi a fórum nemzetközi jelentőségét. „Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, illetve egy nagyobb magyar küldöttség múlt héten épp Mexikóban szólalt fel a mexikói CPAC-en, pár hét múlva pedig Japánban rendezik meg CPAC Japant” – magyarázta Törcsi Péter.

Az igazgató hangsúlyozta, „mi, konzervatívok nemcsak Magyarországon, de világszerte azt tapasztaljuk, hogy a baloldali progresszív-liberális politikai és közéleti gondolkodók évtizedek óta rendelkeznek egy erős, hasonlóan stabil hálózattal, illetve kötetlenebb baráti együttműködésekkel világszerte,

ebben tehát valóban volt a jobboldali erőknek némi lemaradása, de köszönhetően az Alapjogokért Központnak, mint a CPAC Hungary szervezőjének és a nemzetközi partnerszervezeteknek, most ezt sikerül nagy léptekkel bepótolni.

Hozzátette: fontos, hogy a hasonlóan gondolkodó szuverenista, családbarát erők tudjanak egymásról, és kapcsolatban álljanak egymással, hiszen egységesen erősebben lehet fellépni a zsidó-keresztény kultúrát támadó erők nyomulásával szemben.

Mike Pence, Donald Trump adminisztrációjának alelnöke (Forrás: Alapjogokért Központ)

Az Izrael melletti kiállás is összeköti az amerikai és a magyar konzervatívokat

Az Alapjogokért Központ operatív igazgatója elmondta azt is, hogy a rendezvényen felszólalt Izrael frissen újraválasztott miniszterelnöke, Benjamin Netanjahu is, aki szintén hangsúlyozta: a zsidó állam a Közel-Kelet egyetlen demokráciájaként hasonló értékeket képvisel, mint mi a Nyugaton, legyen szó Európáról vagy az Egyesült Államokról.

Ebből a szempontból különösen felértékelődik Magyarország szerepe, hiszen hazánk azon kevés európai országok közé tartozik, amelyek folyamatosan kiállnak az izraeli érdekek mellett, még akkor is, amikor az izraeli jobboldali kormány az európai baloldal támadásainak kereszttüzébe kerül

– magyarázta Törcsi Péter.

Borítókép: Gulyás Dóra, az Alapjogokért Központ sajtófőnöke, Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója és Ted Cruz texasi republikánus szenátor (Forrás: Alapjogokért Központ)