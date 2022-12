A szerb–koszovói ellentétek kibékíthetetlennek tűnnek

A Koszovó északi részén egy tömbben élő szerbek több mint két hete blokkolnak egyes útvonalakat, előtte képviselőik kiléptek az állami intézményekből, a szerb rendőrök felmondtak, a tisztségviselők, polgármesterek, parlamenti képviselők is lemondtak. A szerbek által ideiglenesnek titulált koszovói rendfenntartók pedig letartóztattak néhány szerbet, köztük volt rendőröket is, akiket a nem hivatalos információk szerint terrorizmussal is vádolnak. Albin Kurti koszovói miniszterelnök pedig kijelentette, hogy a barikádok elbontása emberi áldozatokat is követelhet.