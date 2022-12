Békét sürget hazánk az ukrajnai háború szomszédságából

Magyarország azt üzeni az ukrajnai háború közvetlen szomszédságából, hogy minél előbb békére van szükség, de legalábbis fenn kell tartani a kommunikációs csatornákat az eszkaláció veszélyének csillapítása érdekében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a lengyelországi Lódzban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) miniszteri tanácsának ülésén kiemelte, hogy Magyarországon Ukrajnával szomszédos államként azonnal és súlyosan jelentkeznek a fegyveres konfliktus hatásai.

Ez komoly veszélyt jelent, ezért hazánk, amely történelmének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre jelenleg, rendkívüli módon érdekelt a mielőbbi békében

– hangsúlyozta.

Szijjártó Péter felszólalásában a veszély mértékét demonstrálva rámutatott, hogy nagyjából két héttel ezelőtt rakéták csapódtak be Lengyelországban, ami akár a harmadik világháború kirobbanásához is vezethetett volna, ha a varsói vezetés nem ilyen higgadtan és felelősségteljesen reagál a történtekre. Ezzel kapcsolatban „szégyenteljesnek” nevezte azon politikusok és újságírók viselkedését, akik azonnal szándékos rakétacsapást emlegettek, ezzel ugyanis az eszkalációt kockáztatták. Amíg csak tart a háború, addig fennállnak hasonló kockázatok – figyelmeztetett.

A miniszter kitért a küszöbönálló télre is, arra, hogy ukrán családok ezreinél nincs áram, fűtés és meleg víz, ami szavai szerint ugyancsak jelentős érv a béketeremtés mellett.

Végül a felek közötti kommunikáció hiányát is problémásnak minősítette, mondván, hogy a párbeszéd csatornáinak ellehetetlenülésével a béke reményét is feladja a világ. Hozzátette: ezek még a hidegháború alatt is nyitva voltak, így sikerült elkerülni egy újabb világégést. „Azt üzenjük a háború közvetlen szomszédságából, hogy minél előbb békét kell teremteni és fenn kell tartani a kommunikációs csatornákat” – jelentette ki.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a lengyelországi Lódzban 2022. december elsején, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) miniszteri tanácsának ülésén. (Fotó: Facebook)