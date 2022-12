Lapozó: Most először megelőzte a norvég gazdaság a svédet

A francia miniszter csak a színes bőrű focistákat védi meg a rasszizmustól

Isabelle Rome, a nemek közötti egyenlőségért, a sokszínűségért és az esélyegyenlőségért felelős francia miniszter Twitter-bejegyzésben ítélte el a francia futballválogatott két színes bőrű tagját, Kylian Mbappét és Kingsley Comant ért rasszista támadásokat. „A világbajnokság döntője óta a francia válogatott több játékosa, Kylian Mbappé és Kingsley Coman is rasszista támadások céltáblájává vált. Ez elfogadhatatlan. A leghatározottabban elítélem a megjegyzéseket. Kötelességünk, hogy csírájában fojtsuk el ezeket” – írta a miniszter. Az esélyegyenlőséget és a sokszínűséget hivatalból is támogató tárcavezető azonban sajnos elfelejtette megvédeni a rasszista gyűlöletbeszédtől a francia válogatott világklasszis kapusát, Hugo Llorist, akinek egy nappal korábban a közösségi médiában szintén rasszista üzeneteket küldtek a kommentelők. „A meccs végén már csak Lloris volt az egyetlen fehér a csapatban, el is vesztettük miatta a bajnokságot” – írják. „Ha Lloris nem fehér lenne, fix, hogy nem volna helye a válogatott keretben, nagy nulla ez a fickó”, „Lloris eladta a meccset, látszott, hogy a fehér argentinok győzelmére játszott, ő volt az egyetlen fehér a francia csapatban”, „Lloris csak azért lehet tagja a csapatnak, mert fehér”. Ugyancsak az afrikai származású Kingsley Comant védi kiemelten Twitter-bejegyzésében a teniszbajnokból lett sportminiszter, Amélie Oudéa-Castéra. A tárcavezető az igazságosság érdekében annyit azért még hozzáfűzött, hogy minden olyan játékost a támogatásáról biztosít, akit még rasszista támadás ért.

