Nyilvánosságra hozta az amerikai törvényhozás Donald Trump adóbevallásait

A bizottság Donald Trump 2015 és 2020 közötti adópapírjait, több ezer oldalnyi iratot tett elérhetővé a nyilvánosság számára.

Ezekből többek között kiderül, hogy Donald Trump az érintett években mennyi adót fizetett, milyen adókedvezményeket vett igénybe, és milyen módon csökkentette adóalapját. Többi között az is nyomon követhető, hogy külföldi bankszámlával rendelkezett elnöksége idején Írországban, az Egyesült Királyságban és Kínában. Megtudható az iratokból az is, hogy 2015-ben, abban az évben, amikor megkezdte az elnökválasztási kampányát, mintegy 691 ezer dollár jövedelemadót fizetett. Donald Trump adózási adatai mellett felesége, Melania Trump adóbevallásai is olvashatók.

A képviselőház költségvetési bizottsága először 2019-ben próbálta megszerezni az akkor még hivatalban lévő elnök adóbevallásait, amelyeket végül idén november végén kapott meg a szövetségi adóügyi hatóságtól a legfelsőbb bíróság döntése után.

Az alsóházi szakbizottság a volt elnök adóbevallását a szövetségi adótörvényre hivatkozva igényelte, azzal az indokkal, hogy szeretnék megvizsgálni, az adóhatóság eleget tett-e kötelezettségének a hivatalban lévő mindenkori elnökre vonatkozó adóellenőrzést illetően.

A költségvetési bizottság elnöke, a demokrata Richard Neal november végén még nem nyilatkozott arról, hogy mit szándékozik tenni a dokumentumokkal, a testület decemberben végül úgy döntött, hogy a megszerzett iratokat a nyilvánosság elé tárja. A képviselőház jelenlegi szakbizottságának megbízatása január 3-án az új, már republikánus többségű képviselőház megalakulásával megszűnik.

Donald Trump az iratok nyilvánosságra hozatalára reagálva azt mondta, hogy a demokratáknak ezt soha nem lett volna szabad megtenniük.

A volt elnök közleményében úgy fogalmazott, hogy a radikális baloldali demokraták mindent fegyverként használnak fel, de emlékezzenek arra, hogy ez kétirányú utca.