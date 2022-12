Összefonódások a dollárbaloldal és a korrupt EP-képviselő között

Soros hálójában a korrupciós pénzekkel lebukott szocialista EP-képviselő és a hazai dollárbaloldal fő machinátorai – állapította meg Facebook-bejegyzésében az Alapjogokért Központ.

Mint azt lapunk is megírta, a korrupciós botrányba keveredett Eva Kaili szocialista EP-képviselő nem csupán a képviselőcsoportjában, de a Külkapcsolatok Európai Tanácsában (ECFR) is egy asztalnál ült Dobrev Klárával. Márpedig a lobbiszervezet a Soros-hálózat egy olyan kiemelt gyűjtőhelye, amely volt és jelenlegi, nagy befolyással bíró politikusokat karol fel, hogy a számukra legfontosabb politikai kérdésekről egyeztessenek. A rendezvényeiken pedig Soros György és fia is rendszerese felszólal.

Mint arra az Alapjogokért Központ emlékeztetett, nem csupán Dobrev Klárával, hanem Korányi Dáviddal és Bajnai Gordonnal is tagtársak, ők ugyanis mindhárman a magyar részlegnek a tagjai. Érdekességként hozzátették, hogy a Bajnai Gordon üzlettársaként az adathalász DatAdatból ismert Dessewffy Tibor az ECFR-ben szintén tagtársa Bajnai Gordonnak. Rámutattak:

ez a személyi összefonódás a bizonyíték arra, hogy a dollárbaloldal machinátorai a Soros-hálózat központi alakjai is egyben, továbbá bizonyíték arra is, hogy a 1,5 millió euróval lebukott görög szocialistákhoz hasonlóan a dollárbaloldal véleményét és politikáját megvásárolta a nemzetközi spekuláns.

Az Alapjogokért Központ arra is felhívta a figyelmet, hogy közösen, vagyis a korrupcióba belebukott Eva Kaili, Dobrev Klára, Bajnai Godon, Korányi Dávid és Dessewffy Tibor aláírtak egy nyílt levelet, amelyben ezek az alábbi mondatok is szerepelnek:

„A lehető legszigorúbb szankciókat kell bevezetnünk Putyinra és rezsimjének minden pillérére.”

„Meg kell szüntetnünk Ukrajna adósságát…”

Borítókép: Az ECFR magyar csoportjának tagjai. (Fotó: Facebook)