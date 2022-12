Utolsó csatájára készül Recep Tayyip Erdogan

A jövő évi elnökválasztás lesz az utolsó, amelyen Recep Tayyip Erdogan török államfő indul. A 68 éves politikus nemrégiben arról beszélt, 2023-ban utoljára kéri a lakosság támogatását, hogy „megkezdjük a Törökország évszázada építését, és átadjuk ezt a dicső zászlót a fiataloknak”. Erdogan 2003 és 2014 között a miniszterelnöki feladatokat látta el, 2014 óta pedig köztársasági elnökként vezeti Törökországot. Mandátuma 2023 júniusában jár le, az év első felében az elnökválasztással egy időben parlamenti választást is tartanak az országban.

Erdogan a közleményében nem indokolta meg, miért készül utolsó ciklusára, tavaly azonban már azt is latolgatták, hogy romló egészségi állapota miatt a 2023-as választáson sem fog indulni.

Idén júliusban például megfázás miatt mondta le részvételét egy eseményen, februárban pedig feleségével a koronavírust is elkapták. Az elnökről az elmúlt egy évben több olyan meg nem erősített hír is szárnyra kapott, amelyek szerint gyengélkedik, a mindennapokban segítségre szorul. Tavaly ősszel ráadásul már halálhírét is keltették a Twitteren, akkor harminc ember ellen indítottak eljárást.

Korábban pedig egy Erdoganról 2005-ben készült fotót is manipuláltak: az akkori miniszterelnök az isztambuli véradó központ megnyitóján adott vért, 2019-ben azonban már azt írták ugyanahhoz a fényképhez, hogy szívrohamot kapott, kórházba került és csupán két éve maradt hátra.

Az egyre súlyosabb gazdasági válság miatt szoros versenyt jósolnak a közvélemény-kutatások a jövő évi választásra, ugyanis hat ellenzéki párt fogott össze Erdogan és pártja, az Igazság és Fejlődés (AKP) leváltására, valamint a korábbi parlamentáris rendszer visszaállítása érdekében. Noha az ellenzék még nem jelentette be, kit indítanak az elnöki székért, már javában folynak a találgatások arról, ki lehet Erdogan legfőbb kihívója. A felmérések alapján (lásd grafikánkat) a legnagyobb ellenfél az ankarai polgármester, Mansur Yavas lehet számára. Egy másik verzió Ekrem Imamoglu isztambuli polgármestert tartja esélyesnek. A harmadik forgatókönyv szerint a Köztársasági Néppárt (CHP) vezetője, Kemal Kilicdaroglu venné fel a kesztyűt.

Borítókép: Recep Tayyip Erdogan (Fotó: MTI/AP/Szputnyik/Kreml/Vjacseszlav Profokjev)