Donald Trump: Először a tankok jönnek, aztán az atom!

Először a tankok jönnek, aztán az atom. Vessünk véget ennek az őrült háborúnak, most! Olyan könnyű volna

− írta Truth Social közösségi média oldalán Donald Trump. A korábbi amerikai elnök arra a hírre reagált, hogy a héten Németország és az Egyesült Államok is bejelentette: harckocsikat küld Kijevnek segítségként Oroszország elleni háborújában. Berlin és Washington bejelentését követően több európai állam is jelezte, szívesen bocsájtanák az ukrán haderő rendelkezésére saját tankjaikat. Ezt követően Kijev újabb kéréssel fordult szövetségeseihez, a harckocsik után vadászgépek átadására szólította fel a nyugati országokat. Ezzel kapcsolatban pénteken Olekszij Danyilov, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára Facebook-bejegyzésében már arra utalt, hogy nem sokára amerikai F−16-osok is erősíthetik az ukrán légierő sorait.

Több mint háromszáz harckocsi. „Számos ország hivatalosan megerősítette a tankok szállításának szándékát, mintegy 321 harckocsi érkezhet Ukrajnába” − fogalmazott pénteken Vadim Omilcsenko. Ukrajna franciaországi nagykövete a BMF francia televíziócsatornának adott interjújában elmondta a szállítási határidő esetenként változik, Kijevnek ugyanakkor minél előbb szüksége van a tankokra. Azt, hogy pontosan melyik országokról van szó nem árulta el. Eddig Németország és az Egyesült Államok közölt pontos adatokat az Ukrajnának szállítandó harckocsik mennyiségéről, valamint többek közt Lengyelország, Dánia, Finnország, Norvégia, Spanyolország és Portugália is tett arra utaló nyilatkozatot, hogy tankokkal támogatnák az ukrán haderőt.

Az elnöki mandátuma idején a külföldi beavatkozások mértékének csökkentéséről híres Trump már korábban is felszólította a Biden-adminisztrációt, hogy ne lépje át a vörös vonalakat − amelyek szerinte további eszkalációhoz vezethetnek − a Kijevnek nyújtandó katonai támogatás tekintetében. Sokan egyébként úgy vélik, az orosz−ukrán konfliktus nem is eszkalálódott volna a mai szintjére abban az esetben, ha még mindig Trump lenne az elnök.

Véget kell vetnünk a háborúnak, Donald Trump pedig meg tudná ezt tenni

− hangsúlyozta a minap Troy Nehls texasi republikánus képviselő Joe Bidennek címezve szavait.

Kampánystart

Donald Trump a hétvégén kezdi meg 2024-es elnökválasztási kampányát New Hampshire-ben, a Republikánus Párt éves találkozóján. A volt elnök ezt követően Columbiába és Dél-Karolinába utazik, ahol a várakozások szerint felfedi jövőbeli adminisztrációjának főbb tagjait.

Az, hogy éppen ezekben az államokban kezd Trump nem véletlen: itt tartják az első előválasztási szavazásokat, melyek bezsebelése hatalmas előnyt jelent a győztes jelöltnek az előválasztás további szakaszában.

Republikánus oldalon jelenleg Donald Trump az egyetlen hivatalos jelölt, azonban arra számítanak, hogy Ron DeSantis, a tavalyi félidős választásokon Floridában történelmi győzelmet arató kormányzó, valamint Mike Pence, Trump korábbi alelnöke is hamarosan bejelentheti indulási szándékát, megkezdheti kampányát.

New Hampshireben egyébként DeSantis támogatottsága a republikánusok körében egy friss felmérés szerint 42 százalékon áll, ezzel 12 százalékponttal előzi meg a korábbi elnököt.

Ezzel szemben a Premise kutatócég által készített országos felmérés szerint a republikánus választók szinte hihetetlen többsége, 59 százalék támogatja Donald Trump elnöki ambícióit, míg DeSantis támogatottsága mindössze 24 százalékon áll.

Mike Pence ebben a felmérésben még a tíz százalékot sem érte el. A legtöbb közvélemény-kutatás eredménye megegyezik a Premise által készítettel, noha ezek alapján Trump előnye valamivel kisebb.

A félidős választásokon elért vártnál gyengébb republikánus eredmény miatt sok szakértő és jobboldali politikus Donald Trumpot hibáztatta, mivel az általa támogatott jelöltek több kulcsállamban is elvesztették a versenyt. Jelenleg úgy tűnik, ez mégsem csökkentette olyan mértékben támogatottságát és befolyását, ahogyan azt gondolták. Ezt jól mutatja az is, hogy a januárban megalakult kongresszus alsóházának kulcsfontosságú bizottságaiban is rendre megtalálhatók a korábbi elnök támogatását élvező, hozzá lojális politikusok.

Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök Tim Michaels wisconsini republikánus kormányzó, Ron Johnson szenátor és Derrick Van Orden képviselőjelölt kampányrendezvényén a Wisconsin állambeli Waukeshában 2022. augusztus 5-én (Fotó: MTI/EPA/Tannen Maury)