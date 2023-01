Egy francia publicista szerint csökken a Világgazdasági Fórum jelentősége

Schwartz rámutatott:

idén Törökország egyáltalán nem képviseltette magát az eseményen, Nagy-Britannia vonatkozásában pedig inkább a baloldali ellenzék látott lehetőséget a fórumban. A többi távolmaradó között volt Japán, Oroszország és Fehéroroszország is, miközben Kína jelen volt.

A publicista arra is felhívta a figyelmet, hogy Klaus Schwab még Henry Kissinger korábbi amerikai külügyminiszter tanítványa volt a Harward Egyetemen. Tehát a WEF létrejötte valójában Kissinger kapcsolatrendszerének köszönhető.

Arra vonatkozóan, hogy mi lehetett a WEF létrehozásának a célja, Schwartz úgy fogalmazott: a davosi esemény a nem hivatalos világkormány találkozójaként funkcionál. „Idén azonban sokan hiányoztak a kormányülésről. Macron elnök sem volt Davosban, pedig Franciaország mindig képviseltette magát. De Orbán Viktor sem utazott oda” – emelte ki Schwartz, amely szerinte jelentésértékű.

A Publicista szerint határozottan látható, hogy a globalista felfogás gyengül, azonban egyelőre nem tiszta, hogy milyen koncepció vehetné át a helyét. „Az egyik hipotézis szerint a nemzetállamok felerősödhetnek. Azonban aggasztó, hogy a régi nemzetállami forma haldoklik, az új pedig még nem született meg” – mutatott rá.

Modeste Schwartz könyvet is írt a fórum alapítójáról, amelyben ironikusan a „davosi varázslónak” nevezte. Mint arra rámutatott, a davosi körökben már évek óta tervezhették a világ átformálását. Példaképp felidézte, hogy Klaus Schwab már a koronavírus-világjárvány elején (2020 júniusában) arról értekezett egy írásában, hogy elérkezett a lehetőség a világ újraindítására („the great reset”) – olvasható a Híradó.hu cikkében.

„Mit kérdezne Schwabtól, ha találkozna egyszer vele?” – kérdezte a műsorvezető Schwarztól, aki azt felelte: „Kedves Klaus, hogyan sikerült Putyint belecsalni ebbe a csapdába?”.

Az eredeti cikk és a beszélgetés hanganyaga a Francia publicista: Csökken a davosi világgazdasági találkozó jelentősége címen érhető el a Híradó.hu oldalon.

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy Klaus Schwab, az önjelölt világmegváltó tavaly november végén érdekes interjút adott a kínai televíziónak.

Már ez is önmagában figyelemre méltó, hogy Schwab, a Világgazdasági Fórum (WEF) elnöke a kínai állami tévében mondja el világátalakító terveit. De nem is vitás, hogy Kína a mindenhol elhelyezett megfigyelőkamerákkal, a szociális kreditkártyákkal, a Covid elleni védekezés ürügyén a totális lezárásokkal, az emberek átfogó megfigyelésével nagyon hatékonyan építgeti az a szép új világot, amely Schwab terveiben is ott szerepel.