Ferenc pápa értékeli a magyar kormány családpolitikai törekvéseit

A szentatya jól ismeri Budapest és a közép-európai országok törekvéseit azon értékek megtartására, amelyeket a kontinens további részén mellőznek – nyilatkozta Habsburg Eduárd, Magyarország vatikáni nagykövete a La Verita című olasz napilapnak.

Mint mondta: míg Olaszországban évről évre egyre drámaibb formát ölt a demográfiai krízis, addig Magyarország jelentős eredményeket tudhat magáénak a kormány előrelátó családpolitikájának köszönhetően.

Olaszok, vállaljatok gyermekeket, a hazának szüksége van a fiatalokra

– utalt Ferenc pápa szavaira, aki arra buzdította az olasz népet, hogy ne mondjanak le az anyaság és apaság szépségéről, az ország pedig kiutat találjon a demográfiai télből.

Habsburg Eduárd hangsúlyozta: Magyarország még időben felismerte az országra leselkedő demográfiai krízis veszélyét és több, mint tíz éve ösztönző erejű politikai lépésekkel segíti a családokat. A nagycsalád ugyanis nem hobbi, hanem hozzájárul a társadalmi jólléthez. A családok anyagi támogatása elengedhetetlen, ugyanilyen fontos a vezetők vonzó példája is. Nem véletlenül láthatjuk gyakran Orbán Viktor miniszterelnököt családja körében, vagy az újonnan megválasztott köztársasági elnököt, Novák Katalint, háromgyermekes édesanyát.

Az otthonteremtési támogatások, az adókedvezmények, a családi autó vásárlásának megkönnyítése mind olyan politikai lépések, melyek lényegesen megkönnyítik a magyar családok életét. Ferenc pápa kitűnően ismeri a magyar kormány családtámogatási törekvéseit

– fogalmazott a nagykövet, emlékeztetve: a pápa Orbán Viktor miniszterelnökkel való találkozásakor az anya, az apa és gyermekeik kapcsolatán nyugvó család fontosságáról szólt. – Úgy érezzük, hogy a szentatya és a Szentszék nagyon bátorít bennünket ezen a téren – tette hozzá.

A nagykövet szót ejtett arról is, hogy Brüsszelben gyakran vádolják Magyarországot és Lengyelországot azzal, hogy elveszítették az európai értékeket. – De gondoljunk csak bele! Ha az alapító atyák visszatérnének, hol találnak valódi európai értékekre: Brüsszelben vagy a közép-európai országokban? – tette fel a kérdést az interjúban a nagykövet. Arra is kitért, hogy bár a hit meggyengült az európai társadalmakban, de Magyarországon reményteli jeleket lehet tapasztalni, ezt kitűnően mutatta az a 300 ezres tömeg is, amelyet Erdő Péter bíboros vezetett a Budapesten 2021-ben tartott eucharisztikus kongresszust megelőző fáklyás meneten. Személyes tapasztalatából merítve Habsburg Eduárd hozzátette: hatgyermekes édesapaként nem válhat fogyasztói vagy individualista személlyé, inkább a szolidaritás, valamint a közösséghez és nemzethez tartozás érzései erősödnek meg benne.

Borítókép: Ferenc pápa a vatikáni Szent Péter-bazilikában 2022. december 31-én (Fotó: MTI/AP/Andrew Medichini)