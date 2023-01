Lapozó: A magyar abortuszszabályozást követné a spanyolországi régió

Roham indult Franciaországban az üzemanyag-támogatásért

Január 16-ától lehet igényelni Franciaországban azt az új üzemanyag-támogatást, amelyet a kormány a szerény jövedelmű franciák megsegítésére jelentett be tavaly nyáron. Egy nap alatt – hétfőn – pedig már több mint 825 ezer igénylést nyújtottak be az érintettek a kormány által kijelölt weboldalon. Az új, dolgozói üzemanyag-támogatásból azonban csak azok az aktív korú személyek részesülhetnek, akik az öt legalacsonyabb jövedelmi tized valamelyikébe tartoznak, s akik a munkájukkal összefüggésben kénytelenek nap mint nap autózni. Az egyszeri százeurós felajánlás hozzávetőleg tízmillió dolgozót érint. A segélyre személyenként és nem háztartásonként lehet számítani, így a jövedelme alapján támogatásra jogosult házaspár összesen 200 euró támogatásban részesülhet idén. Az új üzemanyag-hozzájárulás részben helyettesíti a 2022. december végén kivezetett, az üzemanyag-töltőállomásokon közvetlenül – és akkor még minden autós számára – biztosított literenkénti 10 eurócentes ártámogatást. Az egyszeri juttatás a magánkézben lévő autókra és motorokra vonatkozik, a szolgálati járművekre nem.

A magyar modellt akarja követni az abortuszok csökkentése érdekében a spanyolországi Vox párt

A kasztíliai és leóni régió alelnöke, Juan García-Gallardo a hétvégén jelentette be, hogy a tavaly elfogadott abortusztörvényt egy regionális protokollal egészítik ki, melynek része, hogy a terhességmegszakítás előtt 4D ultrahangot és a szívverés meghallgatását ajánlják fel a nőknek, ezzel is hangsúlyozva a magzatok élethez való jogát. A bejelentés nagy port kavart, mire a kormány hétfőn közölte: semmire nem kötelezhetik sem az orvosokat, sem az abortuszra jelentkező nőket, ezért ha a regionális vezetés nem vonja vissza a protokollt, bírósághoz fordulnak. García-Gallardo ezután világossá tette, hogy egyetlen nőt sem kívánnak arra kényszeríteni, hogy meghallgassa a magzat szívverését, a kötelezettség kizárólag az orvosokat érinti, akiknek fel kell ajánlaniuk ezt a lehetőséget minden nőnek. Kiemelte, hogy a Vox az Orbán Viktor magyar miniszterelnök által alkalmazott abortuszszabályozási modellt akarja követni Kasztília és Leónban. Szerinte a magyar kormány eljárása kiváló, mivel alternatívákat, információkat és pozitív intézkedéseket kínál egy jelentőségteljes döntés meghozatalában. A 20Minutos a terhességmegszakítás magyar rendszerét elemző cikke szerint ugyanakkor Magyarország nem lehetőséget ad, hanem „rákényszeríti a nőket”, hogy hallgassák meg a baba szívverését az abortusz elkerülése érdekében. Spanyolországban az új abortusztörvény értelmében minden 16. évét betöltött nő szabadon, az ország bármelyik kórházában kérhet terhességmegszakítást. Eltörölték a háromnapos gondolkodási időt is, valamint az abortuszkérelmeket elbíráló bizottságból kitiltották azokat a tagokat, akik ellenzik a magzat elvetetését.

Riadót fújtak a belga patikák is

Franciaország után Belgiumot is elérte a hatalmas gyógyszerhiány, amelynek mértékét a belga RTL minapi beszámolója már katasztrofálisnak nevezi. Jelenleg közel 200 olyan készítmény nem kapható a helyi patikákban, amelyeknek a használata igen elterjedt, például a Perdolan és Nurofen fájdalom- és lázcsillapítók, egyes antibiotikumok, köhögés elleni szirupok, kortikoszteroidok, valamint az aeroszol formátumú gyógyszerek. A gyógyszerhiány oka elsősorban a kereslet növekedése, a munkaerőhiánnyal küzdő kínai gyógyszergyárak akadozó szállításai, valamint az infláció és az energiaköltségek miatti termeléscsökkenés. A belgiumi patikusok arról számolnak be, hogy a szülők és az orvosok is értetlenül állnak az állandósuló hiány előtt, mert a korábbi években, ha egy-egy készítmény átmenetileg nem volt elérhető, legfeljebb két hetet kellett várni a készletek feltöltéséig. Most viszont reménytelenül hosszú a várakozási idő.

Januárban meghaladta a 68 milliót Franciaország népessége, a gyarapodás a migrációhoz köthető

A francia népesség növekedése folytatódik. A 2020-ban mért 0,34 százalékos, a 2021-ben regisztrált 0,36 százalékos növekedés után a francia népesség száma 2022-ben ismét 0,32 százalékkal nőtt, 2023. január elsején átlépve a 68 milliós lakosságszámot, adta hírül kedden a francia statisztikai hivatal, az Insee. Franciaország és Korzika 65,8 millió embernek ad otthont, a tengerentúli megyék pedig 2,2 millió fővel járulnak hozzá a friss adatokhoz. A látszólagos népességnövekedés mögött azonban történelmien alacsony születési ráta, a halálozások számának a növekedése, valamint a növekedést végső soron előidéző, erősödő migráció áll. Az Insee becslése szerint Franciaország 2022-ben hozzávetőleg 200 ezer lakossal gyarapodott, a növekedés több mint háromnegyede (161 ezer fő) a pozitív bevándorlási mérleghez köthető: tavaly is többen érkeztek Franciaország területére, mint ahányan távoztak. A halálozások száma 2022-ben 0,8 százalékkal emelkedett az előző évhez képest (667 ezer fő), és majdnem megközelítette a koronavírus-járvány első évében, 2020-ban regisztrált halálozási rekordot (669 ezer halálesetet). A romló statisztikát az Insee a lakosság elöregedésével, az elhúzódó járvánnyal, az influenzával és az extrém nyári kánikulával magyarázza. Eközben bár a házasságok és a bejegyzett élettársi kapcsolatok száma tavaly nőtt, a születések száma 2,6 százalékkal csökkent, ez pedig 1946 óta a legrosszabb adat Franciaországban. Eközben a természetes szaporodás ugyancsak a legalacsonyabb szintet érte el a második világháború óta, az élveszületések száma mindössze 56 ezerrel haladta meg a halálozásokét.

Szembemegy az olasz püspöki kar a kormány szigorú migrációs politikájával

A bevándorlás szabályozását célzó kormányrendelet ellen emelte fel hangját az olasz püspöki kar. A Giorgia Meloni vezette kormány megalakulásakor az olasz püspökök támogatásukról biztosították a jobboldali politikusokat, ugyanakkor azt is jelezték, hogy nyíltan szólnak, ha kétségbe vonható lépésekre kerülne sor. Carlo Perego, a püspöki kar migrációs alapítványának elnöke most jelzést küldött a kabinetnek, ugyanis véleményük szerint az új kormányrendelet veszélyezteti a migránsok testi épségét a mentési műveletek során. Az olasz püspökök meglátása, hogy az emberkereskedők elleni harc csupán a Líbiával folytatott szoros együttműködéssel valósítható meg, nem pedig a civil szervezetek munkájának megnehezítésével. Az olasz püspökök ugyanakkor azt is hiányolják, hogy a kormány még mindig nem kezdeményezte a kapcsolatfelvételt a kiindulási országokkal. Érdemes hozzátenni, hogy több kibocsátó ország – mondjuk Szomália – esetében nehéz lenne olyan tárgyalópartnert találni, aki egyáltalán ellenőrzése alatt tudja az ország jelentős részét.

