Lemondott Volodimir Zelenszkij jobbkeze

Belebukott elhamarkodott kijelentéseibe a Volodimir Zelenszkij jobbkezeként számontartott Olekszij Aresztovics. Az elnöki tanácsadó tegnap a közösségi médiában is közzétett levélben nyújtotta be lemondását. „Megírtam a lemondásomat. Példát akarok mutatni, milyen a civilizált viselkedés: hibát követtem el, tehát lemondok” – magyarázta.

Olekszij Aresztovics azután került a támadások célkeresztjébe, hogy még szombaton a YouTube videómegosztón közzétett szokásos helyzetértékelésében azt állította, hogy egy orosz rakéta azután csapódott egy dnyiprói lakóházba, hogy az ukrán légvédelem lelőtte.

A támadás tegnapig 45 civil életét követelte, köztük legalább négy gyermekét, 79-en pedig megsérültek. További 25 embert még eltűntként tartanak nyilván, de a mentést végző alakulatok szerint kevés az esély rá, hogy bárkit életben találjanak. Nem csoda, hogy már az a felvetés is kényelmetlen, hogy a tragédiáért bármilyen módon az ukrán légvédelem is felelős. Ráadásul az oroszok szintén kaptak a kijelentésen, Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő sietett leszögezni, hogy nem támadnak lakóépületeket, és még az ukránok is arra a következtetésre jutottak, hogy saját rakétáik csapódtak be.

Olekszij Aresztovics eleinte azzal próbálta tisztázni magát, hogy amikor a kijelentéseit tette, olyan fáradt volt, hogy „járás közben elaludt”.

Később azzal érvelt, hogy senki sem fogja Ukrajnát hibáztatni azért, hogy a rakéta egy lakóházra zuhant, ahogyan nem hibáztatták akkor sem, amikor Lengyelországban okozta két ember halálát egy ukrán légvédelmi rakéta. Végül elismerte, hogy hibázott, bocsánatot kért az áldozatok hozzátartozóitól és mindenkitől, akit megbántott.

Az nem egyértelmű, hogy véletlen elszólást tett vagy tényleg elhamarkodottan beszélt. Az ukrán állításokkal összhangban a brit hírszerzés is azt állítja, hogy a támadást egy H–22-es rakétával hajtották végre, amely alkalmatlan precíziós csapásra és amelyet már korábban is bevetettek az oroszok civil célpontok ellen.

Romeltakarítást végző mentők 2023. január 15-én, miután az előző nap orosz rakétatalálat ért egy lakóházat az ukrajnai Dnyipróban. A támadás következtében legalább 23 ember életét vesztette.

Mikola Olescsuk altábornagyot, az ukrán légierő parancsnokát idézve az MTI arról írt, hogy az ukrán fegyveres erőknek nincs is olyan eszközük, amely alkalmas lenne ilyen fegyver semlegesítésére. Ennek viszont ellentmond, hogy az oroszpártisággal nem vádolható Meduza arról írt, az ukránok korábban legalább három alkalommal tettek bejelentést a Szovjetunióban 1958-ban kifejlesztett és 1968-ban hadrendbe állított szuperszonikus rakéták lelövéséről. Ezeket a korábbi bejelentéseket az ukrán légierő most tévesnek minősítette.

Olekszij Aresztovics lemondása mindenesetre nagy szó: elnöki tanácsadóként, nem hivatalos szóvivőként a háború nemzetközileg is ismert arca lett, akinek internetes helyzetértékeléseit milliók követték.

Hírnevét az alapozta meg, hogy már 2019-ben megjósolta a 2022-ben kirobbanó háborút, majd „katonai szakértőként” bepillantást engedett a harcok kulisszái mögé. Hazáján belül és kívül is nagy népszerűségnek örvendett, annak ellenére, hogy szövevényes életutat járt be, és számos hangzatos jóslatát nem igazolta az idő. Egyszer még azt is megpendítette, hogy amennyiben Volodimir Zelenszkij nem indul újra, maga is megméretné magát az elnöki székért. Úgy tűnik mindenesetre, az ukrán média is kiadta a „kilövési engedélyt”, a Kyiv Independent angol nyelvű portál már megosztó személyként hivatkozott rá, és lemondásáról szóló cikkben felidézték korábbi tévedéseit, offenzív kijelentéseit, kötődését az ukrán szélsőjobboldalhoz, sőt az oroszokhoz.

