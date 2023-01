London megvétózta Skócia gendertörvényének módosítását

Meg fogjuk védeni a skót demokráciát – fogalmazott Nicola Sturgeon skót első miniszter, miután a brit konzervatív kormány megakadályozta egy törvénymódosítás életbe lépését a nemváltoztatás megkönnyítéséről. A skót kormányfő a parlament elleni frontális támadásnak nevezte London döntését, és kijelentette, hogy a bíróság elé viszi az ügyet.

A skót parlament tavaly decemberben nagy többséggel elfogadta a törvénymódosítást, amely jelentősen megkönnyítené azok dolgát, akik a biológiai nemüktől eltérő neműként kívánják bejegyeztetni magukat.

A jogszabály 18 évről 16 évre módosítaná azt az alsó életkori határt, amely felett a nemi önazonosság jogilag megváltoztatható. Eltörölték volna továbbá a nemváltoztatás eddigi megkötéseit is. A nemi önazonosság megváltoztatása hivatalosan már 2005 óta lehetséges Skóciában, ám jelenleg esküt kell tenni arra, hogy a kérvényező további egész életében megtartja választott és jogilag megváltoztatott nemét. A kérelmezőknek továbbá két egymástól független orvosi jelentést is be kell nyújtaniuk a hatóságoknak, mielőtt erre a lépésre szánnák el magukat.

A brit parlament ugyanakkor arra hivatkozva gátolta meg a törvény életbe léptetését, hogy az az egész Egyesült Királyságot érintené, mivel súlyos bonyodalmakhoz vezetne és az egyenlőségi jogokat sértené, ha két különböző rendszer működne a nemváltoztatás elismeréséről. Ez volt az első alkalom, hogy London erre az érvre hivatkozva utasította el a skót parlament döntését. Alister Jack, a skóciai ügyekért felelős miniszter hangsúlyozta, a mostani lépés egyáltalán nem arról szól, hogy az Egyesült Királyság kormánya bármikor megvétózhatja Skócia tervezett jogszabályait.

Ez egy sötét nap a transzneműek számára és az Egyesült Királyság demokráciájára nézve

– háborodott fel London vétóján a skót parlament tagja, Shona Robison. A törvénymódosítási tervezet előkészítési időszaka sem volt vitamentes. Komoly feltűnést és tiltakozásokat keltett, amikor a Skóciában élő J. K. Rowling, a példátlan sikerű Harry Potter-regények szerzője nyilvánosan kifogást emelt a törvénymódosítás ellen – számolt be róla az MTI.

Borítókép: Nicola Sturgeon skót miniszterelnök, a Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője beszédet mond a párt kongresszusán Aberdeenben 2022. október 10-én (Fotó: MTI/AP-PA/Andrew Milligan)