M1 híradó: Gyakorlatilag embervadászat zajlik Kárpátalján

– Pályaudvarokon, piacokon, de akár az otthonaikból elrángatva gyűjti be az ukrán hatóság a katonakorú férfiakat. Cserkasziban, egy családi házban kisfia szeme láttára ráncigáltak ki egy férfit, miközben a felesége azt kiabálta: a férjemet erőszakkal viszik el a frontra – hívta fel a figyelmet az M1 híradója.

Beszámolók szerint beteg, sérült, rokkant emberek is áldozatul esnek a kényszersorozásnak, amely valamennyi kisebbséget érinti – húzta alá az M1 híradó. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) geopolitikai műhelyének kutatója, Somkuti Bálint szerint az erőszakkal besorozott emberek nem fognak jól harcolni, hiszen ők nem akartak, vagy nem is tudtak volna elmenni a frontra.

Szakértők szerint a kényszersorozások azt igazolják, hogy az ukrán hadvezetés nagy bajban van, és jóval nagyobb lehet az emberveszteség, mint amit hivatalosan is elismernek.

Sajtóhírek szerint már a munkáltatókat is arra kötelezik, hogy adják át a sorozásról szóló értesítést az alkalmazottaiknak, mindeközben azt is kötelesek ellenőrizni, hogy az adott dolgozójuk idejében felkereste -e a katonai toborzóirodát.

– Ha egy cég nem adja át a behívókat, komoly büntetésre számíthat, ami elérheti a 8500 hrivnyát (85 ezer forintot) – idézte az M1 a Kárpáti Igaz Szó című magyar nyelvű lapot.

– Kárpátalján is zajlik a kényszersorozás, egyes hírek szerint a kijevi vezetés a lehető legtöbb embert be akarja sorozni, pótolva a hadsereg veszteségeit. A helyiek szerint belső-Ukrajnából érkezett több száz rendőr és katona, akik csoportosan gyűjtik be a férfiakat. A módszereik napról napra erőszakosabbak – tájékoztatott az M1.