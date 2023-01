Megosztja a horvátokat a schengeni övezethez való csatlakozás

Egy zágrábi taxisofőr arról panaszkodott, az emberek igyekeznek megszabadulni a kunától, most mindenki azzal akar fizetni. A horvátországi ATM-ek 70 százaléka már vasárnap megkezdte az euróbankjegyek kiadását, a fennmaradó 30 százaléknak a következő két hétben lesz lehetősége az átállásra – ebben az időszakban a kunát is lehet még használni. A horvátországi lakosság június 30-ig ingyenesen válthatja be a kunát euróra a postákon és a bankokban.